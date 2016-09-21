Kurban Bayramı nedeniyle 6-19 Eylül tarihleri arasında Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar yolları üzerinde ekipler tarafından uygulama yapıldı. Uygulama noktalarında şahıs ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde 1 adet kuru sıkı silah, 1 adet muşta, 2 adet bıçak, 5 gram uyuşturucu madde elde edilirken konularla ile ilgili toplam 9 şahsa adli/idari işlem yapıldı. Yapılan GBT sorgularında ise 17 bin 789 şahıs ve 6 bin 587 araç sorgulamaya tabi tutuldu. Çeşitli suçlardan aranan ya da hakkında yakalama kararı olan 56 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi. Diğer yandan uygulamalarda 137 araca ve çeşitli suçlardan toplam 65 şahsa adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.