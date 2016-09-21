Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Kurban Bayramında 17 bin vatandaşın GBT'si sorgulandı

Kurban Bayramında 17 bin vatandaşın GBT'si sorgulandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda il genelinde 17 bin 789 şahsın ve 6 bin 587 aracın Genel Bilgi Taraması (GBT), sorgusunun yapıldığı öğrenildi.


21 Eylül 2016 17:26

Kurban Bayramı nedeniyle 6-19 Eylül tarihleri arasında Ankara, Bursa, Kütahya ve Afyonkarahisar yolları üzerinde ekipler tarafından uygulama yapıldı. Uygulama noktalarında şahıs ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde 1 adet kuru sıkı silah, 1 adet muşta, 2 adet bıçak, 5 gram uyuşturucu madde elde edilirken konularla ile ilgili toplam 9 şahsa adli/idari işlem yapıldı. Yapılan GBT sorgularında ise 17 bin 789 şahıs ve 6 bin 587 araç sorgulamaya tabi tutuldu. Çeşitli suçlardan aranan ya da hakkında yakalama kararı olan 56 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi. Diğer yandan uygulamalarda 137 araca ve çeşitli suçlardan toplam 65 şahsa adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

Etiketler: gbt, Kurban bayramı


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!