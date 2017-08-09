Kurban Bayramı’nda 2,5 gün izinle 10 gün tatil yapmayı tercih ediyoruz

Resmi tatillerin genellikle hafta sonuna denk geldiği 2017 yılında ilk kez uzun tatil yapma fırsatı var. Günde 1 milyon 500 bin uçak bileti araması yapılan, Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitelerinden Enuygun.com, uzun tatili özleyenlerin, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatilini 2,5 gün izinle birleştirerek 10 güne çıkarmayı tercih ettiğini açıkladı.

Türkiye’nin en büyük uçak bileti sitelerinden Enuygun.com’un analizine göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı tatilini 2,5 gün izin alarak 10 güne çıkarmayı tercih ediyoruz. Enuygun.com analizinde site üzerinde yapılan aramalarda 26 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında artış olduğu belirtildi. Kış gelmeden az izinle uzun tatil yapma fırsatını kaçırmak istemeyenler yurt içinde en çok İzmir, Antalya, Dalaman, İstanbul, Ankara, Trabzon, Gaziantep şehirlerine yurt dışında ise Kiev, Odessa, Budapeşte, Amsertdam ve Liviv’e arama yapıyor. Tatil planını son ana bırakanlar için ise halen uygun fiyatlarla uçma imkanı var.

"Zafer Bayramı ile birleştiriyoruz"

Kurban Bayramı tatilinin 31 Ağustos Perşembe günü öğleden sonra başladığını belirten Enuygun.com’un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “30 Ağustos Çarşamba günü resmi tatil, 31 Ağustos Perşembe arife günü ise yarım gün tatil. 28 Ağustos Pazartesi ve 29 Ağustos Salı günleri izin alarak 26 Ağustos Cuma akşamı tatile başlayabilirsiniz. Kurban Bayramı tatili de 4 Eylül Pazartesi akşamı sona eriyor. Yani bir sonraki haftanın Pazartesi günü de tatil. Pazartesi ve Salı günleri ile arife günü yarım gün izin alarak 5 Eylül Salı günü iş başı yapabilirsiniz. Böylece 2,5 gün izin alarak tam 10 gün tatil yapmak mümkün” dedi.

"Yazın son tatil fırsatı"

Kurban Bayramı tatilinin denize girilebilecek en güzel dönemlere denk geldiğini belirten Hacıbayramoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. “Ağustos sonu ve Eylül ayının ilk günlerinde ülkemizde birçok yerde deniz çok güzel oluyor. Bu dönemde aşırı sıcaklar görülmüyor ve deniz suyu ısındığı için yüzmek daha keyifli. Tüm bu nedenlerle bu bayramda da Ramazan Bayramı gibi tatile çıkanların sayısında artış olacağa benziyor. Uygun fiyatlarla uçak bileti bulmak için biletlerinizi şimdiden alın ve otel rezervasyonlarınızı da yaptırmayı unutmayın. Kış gelmeden bu uzun tatil fırsatını değerlendirirken havaalanı ve karayollarında oluşabilecek bayram yoğunluğuna da dikkat edin” yorumunda bulundu.