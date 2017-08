'Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesmeyin'

Türkiye, Eylül ayının ilk dört günü Kurban Bayramı'nı kutlayacak. Vatandaşlar yurdun dört bir yanında dini vecibelerini yerine getirmek için kurban kesecekler. Bu vesileyle bir açıklama yapan SETBİR Başkanı Tarık Tezel, ülkedeki hayvan varlığının devamını sağlamak açısından, vatandaşların Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesmekten kaçınmasını istedi.

Yıllık kırmızı et üretim miktarının en az 1,5 milyon tona çıkması gerektiğini vurgulayan SETBİR Başkanı Tarık Tezel, bu hedefe ulaşmak için yeterli hayvan kaynağına sahip olabilmek gerektiğine dikkat çekerek, "Bugün Türkiye'de kırmızı ette yeterli hayvanımız yok. Her yıl 50 bin baş ile 500 bin baş arasında değişen miktarlarda besi sığırı ithal ediyoruz. Eğer kendi hayvan kaynağımızı geliştiremezsek bu ithalat yarın da devam edecek. Dolayısıyla her halükarda, bugün 80 milyon olan, 2023'te 84 milyon, 2050'de 93 milyon olması öngörülen nüfusumuzun kırmızı et kaynaklı hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan sayımızı artırmak, bunun için de hayvancılığa yatırım yapmak şart" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mevcut hayvan kaynağının yeterli olmadığı aşikârken, Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesmenin bu kaynağın daha da azalmasına yol açacağını vurgulayan Başkan Tezel,

"Vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesmesinler. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın da bu yönde, yerinde bir hassasiyeti olduğunu unutmasınlar. Bu talebe uymak hayvan varlığımızın devamını sağlamak açısından çok önemli. Bu vesileyle şahsım ve SETBİR adına tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım" diye konuştu.