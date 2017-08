Kurban Bayramı’nda ‘koyun kurban edin’ çağrısı

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Türkiye’de et ihtiyacının ve et açığının küçükbaş hayvancılıkla giderilebileceğini belirterek, küçükbaş hayvan etinin tamamen organik, Türk mutfaklarının vazgeçilmez lezzeti olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz yıl küçükbaş kurbanlık satışlarının ciddi anlamda arttığını belirten Başkan Aktürk, "Kurban Bayramı yaklaştı. Bizim için çok önemli bir bayram. Bir ibadet şeklimiz var. Hayvan kurban ediyoruz. Biz bütün hemşehrilerimizden küçükbaş hayvanları tercih etmesini bekliyoruz. Çünkü küçükbaş hayvan eti Türk damak lezzetine uygun, kaliteli ve daha ekonomik. Küçükbaş hayvancılığı Türk mutfaklarına, Türk sofralarına tekrar sevdirmek, eskiden olduğu gibi sofralarda yerini almasını sağlamaya çalışıyoruz. Aksaray’ın her bölgesinde kurbanlıklarımız şu anda satışa hazır. Üreticilerimiz hayvanlarına güzelce bakmış, doğal yemlerle doğal otlarla organik şekilde beslemişler ve hayvanlar güzel yetişmiş. Kalite burada, lezzet burada ve Türk toplumunun damak tadına uygun hayvan burada" dedi.

"Türkiye’nin et açığını küçükbaş hayvanla önleyebiliriz"

Türkiye’de çok ciddi bir et sıkıntısı olduğuna dikkat çeken Başkan Aktürk, "Türkiye’nin et ihtiyacını ve et açığını küçükbaş hayvancılıkla karşılanabileceğini hepimiz biliyoruz. O yüzden küçükbaş hayvancılığı geliştirmek istiyoruz. Küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için de pazar sorununun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bundan önceki dönemde işte kolesterol yükselir, tansiyonunuz yükselir, kalp krizi geçirirsiniz gibi söylemlerle küçükbaş hayvan etinden bu toplumu uzaklaştırdılar. Eskiden olduğu gibi tekrar Türk mutfaklarına, Türk sofralarına bu hayvan etinin girmesini istiyoruz. Şu andaki bilim adamlarımız hayvanın etinin ne kadar organik olduğunu, ne kadar lezzetli olduğunu, ne kadar kaliteli olduğunu ve insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya başladılar. Bu algıyı kırmak istiyoruz ve bunun için de bilimsel olarak, üreticiler olarak gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Yasin Can