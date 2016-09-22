Edinilen bilgiye göre, 12.09.2016 tarihinde Kurban Bayram'ının 1. günü saat 10.40 sıralarında eski hastane kavşağında bulunan AK Parti il binası ve karşısında bulunan polis noktasına bomba yüklü araçla saldırıda bulunulmuş, 4'ü polis olmak üzere 57 vatandaş yaralanmıştı. PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalarda; söz konusu eylemi gerçekleştirenlerin Cafer kod adlı Z.B. ve Amed kod adlı M. Y. isimli BTÖ mensupları olduğu tespit edildi. Şahısların yakalanmasına yönelik 21.09.2016 günü 22.00 sıralarında Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma neticesi adı geçen örgüt mensupları silahları ve el bombalarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Şahısların daha önce de İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde 2 polis memurunun şehit edilmesi olayı da dahil il merkezinde birçok bombalı saldırı olayının failleri olduğu tespit edildi.