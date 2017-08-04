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Kurban dolandırıcılarına dikkat

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Kurban Bayramının yaklaşması dolayısıyla sahte para ve hayvan dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Kurban dolandırıcılarına dikkat

04 Ağustos 2017 15:14

Tokat'ın Turhal ilçesinde her hafta bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek onların istek, sorun ve şikayetlerini dinleyen ve çözümü için gerekli adımları atan Kaymakam Üçer, Yunus Emre Mahallesinde vatandaş buluştu. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Üçer,"Kurban Bayramını sayılı günler kaldı. Ve özellikle böyle manevi günleri fırsat bilerek piyasaya çıkan ve vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan sahtekarlara karşı sizleri uyarmak istiyoruz. Sahte para ve hayvan dolandırıcılarının işbaşında olduğu bu dönemde daha dikkatli olun. Şüphelendiğiniz herhangi bir durumda en yakın güvenlik birimlerimizin 155 ve 156 nolu telefonlarını arayarak bilgi verin. Bizler sizlerin alın terinin ve emeğinin sahtekarlar yüzünden yok olmaması için bu uyarıyı yapmak istiyoruz" dedi. 

Nurhan İçmez


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