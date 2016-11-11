Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle ilişkisi olduğu iddia edilen SGK çalışanlarına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana merkezli Ankara, Eskişehir ve İstanbul’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında eski Adana SGK İl Müdürü M.A.'nın da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişinin örgütün haberleşme programı "ByLock" kullandığı, ayrıca 17 kadından 5’inin de örgütün 'ablaları' olduğu öğrenildi.

Emniyette ifadeleri alınanlar arasındaki eski SGK İl Müdürü M.A.'nın, FETÖ’ye yakın olan memurları çeşitli şubelerin başına şef ya da müdür olarak atadığı iddia edildi.

Gözaltına alınan SGK’da görevli kişinin ifadesinde, M.A.'nın sadece bununla kalmayıp yine kurumdaki memurlara Müslüman ülkelerdeki muhtaç insanlara gönderilmek bahanesiyle zorla kurban bağışı yaptırdığı, kurbanları kesmeyerek hazırlattığı fotoğraflar üzerinden ön but 30, arka but 50, boyun 40, sakatatlar 20, kaburga 55 şeklinde fiyatlandırma yaparak aldığı paraları ABD’ye gönderdiği belirtildi. M.A.'nın daha önce kesilmiş kurbanların fotoğraflarını çekerek bağış yapan memurlara gösterip, “İşte senin kurbanın” diyerek kandırdığı da kaydedildi.

M.A.'nın her ay düzenli olarak memurlara zarf dağıtıp “Öğrenci yardımı” adı altında para toplayıp, bu paraları da Amerika'ya gönderdiği ileri sürüldü.

Fatih Keçe

