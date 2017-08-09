Kurban kesiminde hijyene dikkat

Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO) Başkanı Sinan Sağlam, yaptığı açıklamada dini vazife gereği gerçekleştirilen kurban kesiminde temizlik ve sağlık kurallarına uyulmasının önem taşıdığını vurguladı. Sağlam, kurbanlık hayvanların sağlıklı, besili ve menşe-i şehadetnamesi ile aşı kayıtları bulunan hayvanlardan olmasına dikkat edilmesini istedi. Öncelikle hayvanın hasta olmaması ve yaş koşulunun yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Sağlam, "Büyükbaş hayvanlar en az 2, küçükbaş hayvanlar en az 1 yaşında olmalıdır. Bunun dışında dişi hayvansa gebe olmamalı. Çevreye karşı duyarsız ya da aşırı tepkili, tüyleri karışık ve mat olan, bakışları zayıf ve bakımsız vücudunda şişlikler bulunan hayvanların kurban edilmesi doğru değil. Bu tür belirtiler hem fiziki hem de psikolojik açıdan hayvanın hasta olduğunu gösterir" dedi.



Kurbanlık hayvanların kesiminde öncelikle bakanlıktan ruhsat almış mezbaha ve kombinalar veya geçici kesim alanı olarak düzenlenen yerlerin tercih edilmesini isteyen Sağlam, kesim yapılacak yerlerin bakteri üretiminin engellenmesi açısından temiz ve serin olmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kesim işleminin hayvanların askıya alınarak yapılmasının daha doğru olacağını vurgulayan Sağlam, böylece kesme ve yüzme işleminin daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılabileceğine değindi.

Et ve et ürünlerinin bakterilerin çoğalmaları için son derece uygun bir ortam oluşturduğunu anlatan Sağlam, şu uyarılarda bulundu:

"Bakteriler kısa sürede çoğalarak milyarlarla ifade edilen sayılara ulaşabilmektedir. Bu durum hafif bir bakteri yüküne sahip bir etin iyi muhafaza edilmediği takdirde insan sağlığı açısından ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. Hayvanlardan insanlara bulaşan ve halk sağlığı yönünden çok büyük önem taşıyan bakteriyel, viral, paraziter ve fungal hastalıklar mevcuttur. Gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan hayvanlarla temasa geçilmesi ve bunların etlerinin tüketilmesi sağlık açısından son derece mahzurludur".