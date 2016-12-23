Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Kurban satıcısının Atatürk büstlü çözümü yıkımı engelleyemedi

Kurban satıcısının Atatürk büstlü çözümü yıkımı engelleyemedi

Maltepe’de adaklık ve kurban satan bir hayvan satıcısı tahliye kararı verilen barakasının, yıkımını engellemek için ilginç bir yola başvurdu. Barakasına Türk bayrağı ve Atatürk büstü koyan satıcının bu yöntemi barakanın yıkılmasına ise engel olmadı.


23 Aralık 2016 10:07

Maltepe’de adak ve kurban satıcısı Dilaver Gülsuyu; çevredeki vatandaşların şikayetleri üzerine hayvanlarını sattığı barakanın tahliye edilmesi için bir süre önce belediyeden uyarı aldı. Barakayı tahliye etmesi için uyarılan yaşlı adam ilginç bir yola başvurdu. Satış yaptığı barakanın önüne Türk Bayrağı ve Atatürk büstü koyan Dilaver Gülsuyu, bu yüzden kimsenin barakaya dokunmayacağını zannetti. Ancak bir süre sonra belediye ekipleri alınan tahliye kararı doğrultusunda adaklık kurban satılan barakayı yıktı.
Yıkıma tepki gösteren Dilaver Gülsuyu, "yıkılmasın diye Türk bayrağı ve Atatürk büstü koymuştum. Ancak gelip yıktılar. Bunlara saygınız varsa yıkmayın dedim. Ama yıktılar. Atatürk büstünü almak istediler izin vermedim” diyerek, barakasının yıkılmasına tepki gösterdi. 

Bayram Şahin

Etiketler: Atatürk Büstü, Kurban satıcısı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç