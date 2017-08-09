Kurban sayısında düşüş yaşandı fiyatlar yükselecek

Yozgat ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile irtibatlı bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Birlik Başkanı Hacı Selvi,"Kurban Bayramı yaklaştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından damızlık vasfı taşıyan hayvanların kesilmemesi ile ilgili talimat var. Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile bu konu hakkında irtibatlı bir şekilde çalışıyoruz. İl Müdürlüğümüz damızlık ırkı taşıyan hayvanları tek tek köyleri gezerek ayırdı. Diğer yandan da kurban olabilecek hayvanların raporlarını tutarak numaralandırdılar ve sevkiyatını da yaptılar" dedi.

Kurban sayısında geçen senelere oranla düşüş yaşandığını söyleyen Selvi, et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle üreticinin hayvanları kurbana bekletmediğini ve kestirdiğini dile getirdi. Bu nedenle de Selvi, bu yıl kurban sayısında düşüş yaşandığını açıkladı.

Diğer yıllara oranla büyükbaş kurban fiyatlarında artış yaşandığını da aktaran Selvi, büyükbaş bir hayvanın hisse fiyatının bin 500 ile 2 bin lira arasında değiştiğini vurguladı. Küçükbaş havyanın ise kurban pazarında 800 ile bin lira arasında değişeceğini söyledi.

Yozgat'tan diğer illere hayvan sevkiyatının Ağustos'un 17'sinde başlayacağını da söyleyen Selvi, uzak illere hayvan pazarı kuracak üreticinin sıkıntı yaşadığını belirtti.

Bu sürenin daha erkene çekilmesi için çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Selvi, üreticilerin daha erken bir tarihte diğer illerde hayvan pazarı kurmasının doğru olacağını ifade etti.

Bahadır Muhlis Gökgül