Kurbanlarını hastane koridorlarında seçti

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesinde hastaneye muayene olmak için gelen yaşlı kişileri hedef alan Halil İbrahim Aydınlı, gözüne kestirdiği 75 yaşındaki Ziya K'nın yanına yaklaşarak elinde bel ağrısına iyi geldiğini söylediği krem olduğunu söyledi. Halil İbrahim Aydınlı, Ziya K'ya bel ağrısına iyi gelen kremi beline sürmek için kandırdı. Yaşlı adamı Aydın'da bir otele götüren Halil İbrahim Aydın, Ziya K. nın burada ceketini alarak otelden kaçtı. Ziya K'nın ceketinde bulunan 2 bin TL parasını, bir adet çeyrek altınını ve cep telefonunu gasp etti. Bir diğer olayda ise Halil İbrahim Aydınlı, yine hastaneye tedavi olmak için gelen ikinci bir yaşlı şahsın da aynı yöntemle 2 bin 500 TL'sini çaldı. Yaşlı şahısların şikayetçi olmasının ardından eşgali belirlenen Halil İbrahim Aydınlı'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı güven timleri, yolda yaptıkları kimlik kontrolü sırasında Halil İbrahim Aydınlı'yı durdurdu. Üstünden kimlik çıkmayan Halil İbrahim Aydınlı'nın kuzeninin kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Yapılan parmak izi kontrolüyle kimliği ortaya çıkan Halil İbrahim Aydınlı'nın hırsızlık ve dolandırıcılık gibi 10 ayrı suç dosyasından arandığı ve aynı zamanda 3 ay önce Denizli Cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardında soyduğu yaşlı adamlar tarafında da teşhis edilen Halil İbrahim Aydınlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.