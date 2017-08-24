Kurbanlık boğa sahibini yaraladı

Kurban Bayramı nedeniyle il merkezi ve ilçelerden getirilen kurbanlıklar canlı hayvan pazarında yerlerini alıyor. Artvin'deki hayvan pazarında ise tatsız bir olay yaşandı. Nihat Özen (58), isimli şahıs, hayvan çadırında kurbanlık boğasına su içirdiği sırada boğanın saldırısına maruz kalarak hastanelik oldu.

Boynuz darbesiyle yere yıkılan Nihat Özen’in yardımına etraftaki vatandaşlar yetişirken daha sonra 112’e acil servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı Nihat Özen’e ilk müdahaleyi yaparak Artvin Devlet Hastanesine sevk etti.

Özen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasan Fehmi Demir

