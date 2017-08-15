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Kurbanlık dananın saldırısına uğradı

Kahramanmaraş’ta kurbanlık danasının saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Kurbanlık dananın saldırısına uğradı

15 Ağustos 2017 18:47

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Döngel Mahallesi Delihobek Dağ’ına hayvanlarını otlatmak için giden Bünyamin Akpınar (37), kurbanlık için ayırdığı danası tarafından saldırıya uğradı. Boynuz darbelerin şiddetiyle vücudunda kırıklar oluşan Bünyamin Akpınar yakınlarından yardım istedi. Yakınların ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri harekete geçti.

Dağlık alanda yaşanan olayda arazinin sarp olması sağlık görevlilerinin yaralıya ulaşmasına engel oldu. AFAD ekiplerinden destek isteyen sağlık ekipleri, 2 kilometrelik zorlu yürüyüşün ardından yaralıya ulaştı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, 1 kilometre boyunca sedyede taşınarak AFAD kurtarma aracına getirildi. AFAD aracı tarafından ambulansa taşınan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  

Muhammet Özer
 

Etiketler: kurbanlık dana


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