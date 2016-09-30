Bıçakçı Halil Çak, herkesin atık olarak gördüğü hayvan boynuzlarını özel işlemlerden geçirerek bıçak yapımında kullanıyor. Her türlü hayvanın boynuzundan bıçak sapı yapılabileceğini ifade eden Halil Çak, özellikle kurban bayramı sonrasında boynuz sapından bıçak yaptırmak isteyenlerin arttığını ifade etti. Çeşitli hayvanlardan alınan boynuzların çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra bir yıl bekletildiğini anlatan Halil Çak, müşterilerin arzusu üzerine özel bıçaklar ve boynuz saplar imal ettiğini söyledi.

Halil Çak, boynuzun dayanıklı ve estetik olduğunu belirterek, “Boynuzlar işleme tabi tutulduktan sonra bir yıl bekletiliyor. Daha sonra ısıtılarak presleniyor. Sonra bıçaklara sap olarak kullanılıyor. İnsan oğlu ilk çağlardan bu yana bıçaklarda ve kesici aletlerde boynuz kullanıyor” dedi.

Ortalama 1 gün ile 1 hafta arasında boynuz saplı bıçak imal edildiğini ifade eden Halil Çak, meraklılarının bu bıçaklara büyük rağbet gösterdiğini ifade etti.

Emrah Elmas