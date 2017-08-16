Diğer
Kategoriler

Kurbanlıklar görücüye çıktı - 16.08.2017

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar görücüye çıktı. Satıcı fiyatların geçtiğimiz yıl seviyesinde olduğunu ifade ederken, alıcı ise fiyatların yüksek olduğunu ifade etti.

Kurbanlıklar görücüye çıktı - 16.08.2017

16 Ağustos 2017 14:28

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde her hafta Çarşamba günleri kurulan hayvan pazarına getirilen kurbanlık kuzu ve keçiler alıcı bekliyor. Küçükbaş hayvan fiyatları 700 TL ile 1500 TL arasında değişirken alıcılar fiyatların yüksek olduğunu, satıcının ise fiyatların geçtiğimiz yıl seviyelerinde olduğunu ifade ediyor. Kurban Bayramına sayılı günler kalmasına rağmen alıcının olmadığını, kurbanlık alacak olan vatandaşların arife gününü beklediğini ifade eden Mehmet Nuri, "Fiyatlar geçtiğimiz yıl seviyesinde. Geçtiğimiz yılda hayvanların büyüklüğüne göre 800 ila 1400 TL arasında satmıştık. Bugünde aynı seviyede. Vatandaş genelde kurbanlığını arife günü almayı uygun buluyor. Çünkü, kurbanlığına bakacak yeri olmadığı için tercihini bu yönde kullanıyor. Bazı vatandaşlarda acaba biraz daha ucuz hayvan bulma düşüncesi ile bekliyor" dedi.

Hayvan üreticiliği ve hayvan alım satımı yapan Bayram Serkek ise, fiyatların çok yüksek olmadığını, üreticinin hayvanını biraz daha uygun fiyatla satmaya çalıştığını ifade ederek "Fiyatlar normal seyirde. Kurban Bayramı nedeniyle hayvan başına fiyatlar 50 ila 100 lira arasında bir artış görmüş durumda. Alıcı daha uygun fiyatla kurbanlık bulma savaşında. üretici ise fiyatların geçtiğimiz yıl fiyatlarında seyretmesi nedeni ile fiyatları artırmak istiyor. Pazarda her keseye uygun fiyatta kurbanlık bulmak mümkün" dedi. 

Sedef Topçu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç