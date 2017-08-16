Kurbanlıklar görücüye çıktı - 16.08.2017

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde her hafta Çarşamba günleri kurulan hayvan pazarına getirilen kurbanlık kuzu ve keçiler alıcı bekliyor. Küçükbaş hayvan fiyatları 700 TL ile 1500 TL arasında değişirken alıcılar fiyatların yüksek olduğunu, satıcının ise fiyatların geçtiğimiz yıl seviyelerinde olduğunu ifade ediyor. Kurban Bayramına sayılı günler kalmasına rağmen alıcının olmadığını, kurbanlık alacak olan vatandaşların arife gününü beklediğini ifade eden Mehmet Nuri, "Fiyatlar geçtiğimiz yıl seviyesinde. Geçtiğimiz yılda hayvanların büyüklüğüne göre 800 ila 1400 TL arasında satmıştık. Bugünde aynı seviyede. Vatandaş genelde kurbanlığını arife günü almayı uygun buluyor. Çünkü, kurbanlığına bakacak yeri olmadığı için tercihini bu yönde kullanıyor. Bazı vatandaşlarda acaba biraz daha ucuz hayvan bulma düşüncesi ile bekliyor" dedi.

Hayvan üreticiliği ve hayvan alım satımı yapan Bayram Serkek ise, fiyatların çok yüksek olmadığını, üreticinin hayvanını biraz daha uygun fiyatla satmaya çalıştığını ifade ederek "Fiyatlar normal seyirde. Kurban Bayramı nedeniyle hayvan başına fiyatlar 50 ila 100 lira arasında bir artış görmüş durumda. Alıcı daha uygun fiyatla kurbanlık bulma savaşında. üretici ise fiyatların geçtiğimiz yıl fiyatlarında seyretmesi nedeni ile fiyatları artırmak istiyor. Pazarda her keseye uygun fiyatta kurbanlık bulmak mümkün" dedi.

Sedef Topçu