Kurbanlıklarda karaborsa korkusu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kentteki boş alanlara kurbanlık satış merkezleri kuruldu.

Çukurova ilçesindeki Türkmenbaşı Bulvarı'ndaki hayvan pazarında satış yapan Hüseyin Göde, ürettiği koyunların 2 bin 900 rakımlı Tufanbeyli ilçesindeki Çatalçam köyünde yetiştiğini ve kekik, nane gibi doğal besinlerle beslendikleri için oldukça iri ve etinin lezzetli olduğunu söyledi.

Kangal cinsi koyunların piyasada çok hızlı satıldığına değinen Göde, satışlar hakkında şu bilgileri verdi:

“Kangallar diğerlerinden kiloludur, uzundur ve eti yüzde 40 fire verir. Yani, 100 kilodan 60 kilo et verir. Bu durum vatandaşı memnun ediyor ki 25 senelik müşterilerim var, hala alışveriş yaparlar. Çadırımdaki 80 malın 55'i 2 günde satıldı. 200 müşterim daha hayvan bekliyor. Fiyatlar ise 850 ile 2 bin lira arasında her bütçeye uygun. Geçen seneye göre fiyatlar yüzde 10 arttı. Bunun sebebi yer kirası, yem masrafı gibi unsurlardır. Pazarlıkta elimiz sıkı değil ancak vatandaşın eli sıkı. Vatandaş elini çabuk tutsun yoksa geçen sene olduğu gibi bu sene de kara borsaya düşecek.”

Mehmet Burgaç isimli alıcı ise kangal cinsi koyunların doğal beslendiği için etinin adeta 'kuş' lezzetinde olduğunu savundu.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli