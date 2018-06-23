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Kurdelesini kestiği hastanede sünnet oldu

Kartal'da 7 ay önce hizmete giren İbni Sina Hastanesi’nin açılış kurdelesini kesen, 4 yaşındaki siyahi Adem Bilgili, açılışını yaptığı hastanede sünnet oldu.

Kurdelesini kestiği hastanede sünnet oldu

23 Haziran 2018 16:20
Kurdelesini kestiği hastanede sünnet oldu - Tıkla İzle

Hastanenin açılışında herkesin sevgilisi olan minik Adem için İbni Sina ailesi, yönetim katında bir tören düzenleyerek, sürpriz hediyelerle karşıladı. Hastanenin açılış kurdelesini birlikte kestiği arkadaşları da Adem’in bu mutlu gününde yanında oldu. Minik Adem daha sonra Genel Cerrah Op. Dr. Talha Atalay, Üroloji Op. Dr. Kadir Demir ve Anestezi Uzmanı Başhekim Vekili Uzman Dr. Abdullah Keretli tarafından sünnet edilerek erkekliğe ilk adımı attı. 

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrah Op. Dr. Talha Atalay İbni Sina Hastanesi’nin açılış kurdelesini kesen Adem’in sünnetini ekip olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Adem hastanemizin bir sembolü oldu. Açılışta da bize çok güzel eşlik etti. Tüm çocukların sünneti gibi Adem’in sünneti de sağlıklı bir şekilde tamamlandı" ifadelerini kullandı. 

4 yaşındaki siyahi Adem Bilgili’nin kirveliğini İbni Sina Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Sulu yaptı.  

Fırat Aksoy

 

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