Kürek Milli Takımı seçme yarışları Köyceğiz'de yapılıyor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Köyceğiz Gölü’nde düzenlenen seçme yarışlarına 108 sporcu katıldı. Uluslararası yarışlar için hazırlıkların devam ettiğini belirten Kürek Milli Takım Antrenörü ve Teknik Kurul Başkanı Yusuf Hikmet Oktar, Köyceğiz Su Sporları Merkezi ve Dalyan’da gerçekleştirilen hazırlık kamplarının ardından yapılan uzun mesafe su seçmelerinde dereceye giren sporcuları Milli Takıma davet edeceklerini söyledi.

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Oktar, “Havalar iyi gittiği sürece suda antrenman yapma imkanı buluyoruz. Bu bize olumlu olarak yansıyor. Bizim için önemli olan su antrenmanı yapabilmek. Buradaki şartlarda su antrenmanı yapabilmek için son derece uygun, bu mevsimde onun için burayı tercih ediyoruz” diye konuştu.

Amaçlarının Avrupa ve Dünya şampiyonalarında başarı kazanmak olduğunu vurgulayan Milli Takım Antrenörü Oktar, “2 tane Uluslararası seçme niteliğinde yarışa katılacağız. Gençler ve büyükler kategorilerinde Zagreb’de yapılacak. Burada yapacağımız seçmelerden belirlediğimiz ekiplerle o yarışlara katılacağız. Zagreb’deki sonuçlara göre ise Avrupa gençler ve büyükler ekiplerini tespit edeceğiz. Ardından Slovenya’da yapılacak turnuvaya U23 takımımızı götüreceğiz. Avrupa ve Dünya U23 şampiyonaları için belirlenecek takımımız da orada kesinleşecek. Hedefimiz dünya şampiyonlarında başarı elde etmek” dedi.

Cihat Cura

