Türkiye’ye gelen en yeni yabancı medya yatırımcılardan biri olan CRI, Türk medyasında 'CRI TÜRK' markası ile geleneksel ve yeni medyada faaliyet gösterecek. Radyonun İstanbul'da yapılan marka tanıtımına CRI Internationel Başkan Yardımcısı Hu Bangsheng, Çin Başkonsolosu Qian Bo, Çin Uluslararası Radyo Merkezi'nin Genel Müdürü Xia Yongmin, CRI TÜRK Genel Müdürü Yrd.Doç. Dr. Michael Kuyucu, Türk ve Çinli gazeteciler katıldı.

Türkiye ve Çin’de yer alan elli kişilik bir geniş ekiple içerik sunmaya başlayan CRI TÜRK özellikle radyo ve dijital medyada genişlemeyi hedefliyor. Bu iki mecranın aktif ve dinamik özelliklerinden faydalanarak her an tüketicinin yanında olmasını amaçlayan radyo, Türkiye ile Çin’in kültürel ve ekonomik ilişkilerine de katkıda bulunarak iki dost ülkenin yakınlaşmasına öncülük etmeyi de hedefliyor.

Geleneksel medyada radyo mecrasında içerik sunan radyo, dijital medyada bir haber portalı ve mobil platformları ile içerik sunuyor. Radyo 1 Kasım tarihinde yayınlarına ulusal karasal yayın yapan CRI TÜRK FM adlı radyo yayınlarına başladı. Aynı zamanda www.criturk.fm web sitesi üzerinden bir içerik sunan radyo 'İyi Müzik Doğru Haber' teziyle yayınlarını sunarken, 'radyo dinleyicisinin özlediği radyo yayıncılığını sunacağız' vizyonu ile yayın hayatına merhaba dedi. Radyoda ekonomi, spor, müzik, siyaset alanında özel haber programlarının yanı sıra tüm zamanların en çok sevdiği müzik içeriği olacak. 1970'lerden günümüze kadar Türkiye ve Dünyanın en hit müziklerini sunan radyonun bir diğer önemli özelliği kendi özel haberini yapan bir tematik müzik ve haber radyosu olması. Radyo karasal yayınlarının yanında IOS ve Android uygulaması ve bünyesinde bulundurduğu CRI TÜRK Easy - CRI TÜRK Info, CRI TÜRK Music Plus,CRI TÜRK Klasik ve CRI Türk Mutfak adlı web radyoları ve CRI TÜRK Belgesel Web TV ile tüm mobil platformlardan yayında.

CRI TÜRK FM'in yayın hayatına başlaması bizim için heyecan verici diyen Çin Uluslararası Radyo Merkezi'nin Genel Müdürü Xia Yongmin, "İki ülke arasında emek harcayan bir yayın kuruluşunun bugün yerli yayın ve yerli portal olarak Türk dinleyiciler ile buluşması bizim için büyük mutluluk. Çin ve Türkiye Asya kıtasında yer alan iki büyük devlet. Özellikle değişen uluslararası ortamda, yeni uluslar arası düzenin oluşturulmasında birlikte çaba harcaması lazım. Halklar arasında ilişkilerin gelişmesi büyük ölçüde basın kuruluşları arasındaki işbirliğine bağlı. İki ülke arasından doğrudan iletişim kanallarının eksik olmasından dolayı aramızda yanlış anlaşılmalar oldu. Bir takım tatsızlıklar oldu. Bu nedenle Çin Uluslararası Radyosu olarak üzerimize düşen görevi biliyoruz. Bu çalışma ile iki ülke arasındaki iletişim için doğrudan bir kanal açmayı arzu ediyoruz. İnşallah bu kanal iki ülke halklarının yakınlaşmasına katkıda bulunur" açılamasında bulundu.

"Türk izleyicilere Türkiye, dünya ve Çin hakkında doğru bilgi vermeyi amaçlıyoruz"

Yayın içeriği hakkında bilgi veren Yongmin, "Sloganımız, 'İyi Müzik, Doğru Haber.' Müzik önemli ve insan hayatını renklendirir. Türk müziklerinin yanı sıra Çin müziğini de dinleyicilere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Haber çok daha önemli. Türk izleyicilere Türkiye, dünya ve Çin hakkında doğru bilgi vermeyi amaçlıyoruz" dedi.

Türk medyası için önemli bir gün olduğunu söyleyen CRI TÜRK Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Micheal Kuyucu, "Yabancı sermayenin medyaya yatırım yapması sadece medya değil, pek çok alana yatırım yapması ülkemiz adına çok olumlu bir olay. Bir yabancı medya kurumunun Türkiye'ye gelişi bizi çok heyecanlandırdı. Biz hep batıdan gelen yatırımcılara alışmıştık. Bu kez doğudan yatırımcı geldi. Bu yatırım, CRI markasını doğrudan kullanarak yaptığı yatırım. Hedef şu; yerel Türk medya dinleyicisine ve takipçisine içerik sunmak. Bir diğer öneli hedef; Türkiye ve Çin'in son yıllarda yakınlaşan ilişkilerine ekonomik ve kültürel anlamda olumlu yönde katkıda bulunmak, iki ülkenin kendi arasında yapmış olduğu haberleşme ve iletişime katkıda bulunmak" diye konuştu.

"Yaklaşık 45-50 yıllık bir müzik alanından seçtiğimiz dünya ve Türk müziklerinden harmanlanmış bir müzik içeriği sunuyoruz"

"Mecralarımız dijital ve radyo alanında yer alıyor" diyen Kuyucu, "Karasal yayında yayın yapan radyomuz var: CRI TÜRK FM. Türkiye'de herkesin söylediği bir şey var; radyolarda hep aynı şarkılar çalıyor. Biz de buradan hareket ederek hep aynı şarkıları çalan bir radyo sunmuyoruz dedik. Yaklaşık 45-50 yıllık bir müzik alanından seçtiğimiz dünya ve Türk müziklerinden harmanlanmış bir müzik içeriği sunuyoruz. Diğer misyonumuz doğru haber. Özel gazetecilerden, Çin'de yer alan Türk gazeteciler başta olmak üzere iki ülkenin gazetecileri ve kanaat önderlerinden oluşan bir ekibimiz var. Özel dosyalar, özel haberler ve haberciliği nesnel, objektif olarak en uygun şekilde sunmak ve özlenen müzik akışını sunmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

CRI TÜRK haber portalı yayında

Radyo, geleneksel medya karşısında her geçen gün önem kazanan dijital medyaya özel bir önem vererek Türkiye’de www.criturk.com adlı haber portalını faaliyete geçirdi. CRI TÜRK Haber portalında Türkiye - Çin ve dünyada siyasetten spora, ekonomiden müziğe kadar pek çok başlıkta haberler var. Video haberciliğinin ön planda olduğu haber portalında, tematik web radyoları ve bir tane de belgesel web tv yer alıyor.

CRI PANDA mobil uygulama yayında

Dünyanın en sempatik hayvanlarından biri olan pandadan adını alan CRI Panda Kültür ve Eğlence mobil uygulamasında pandaların hayatları ile ilgili ilginç videoların yanı sıra Çin kültürüne merak duyanların aradığı her şey var. Çin kültürüne meraklı olanların Çin sinema pazarından gişe rekorları kıran filmler ve Çin televizyonlarında reyting rekorları kıran en popüler dizileri CRI Panda mobil aplikasyonda izleme şansını bulacak. CRI Panda mobil aplikasyonda ayrıca Çince öğrenmek isteyenler için özel bir içerik sunulurken, iki ülkeden kültür ve sanat haberleri de yer alıyor.

