Küresel ısınma alarm veriyor

Medya takibinin önemli kuruluşlarından Ajans Press, geçtiğimiz yıllara ait sıcaklık raporlarını ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü verilerinin yanı sıra medyaya yansıyan haber başlıklarından derlediği verilere göre, 2015, 2016 ve 2017 yılları dünyanın en sıcak günlerin yaşandığı yıllar oldu. Elde edilen bilgilere göre, Pasifik Okyanusu'nda sıcaklığı birkaç derece artıran ve El Nino adı verilen doğa olayı kapsam dışı bırakıldığında, 2017 yılının dünyada yaşanan en sıcak yıl olduğu belirlendi.

2000’den itibaren kavrulmaya başladık

ITS Medya ve Ajans Press’in medyadan derlediği bilgilere göre, 2015 yılında 6 bin 192 olan küresel ısınma haberi, 2016 yılında 6 bin 810, geçtiğimiz yıl ise 7 bin 353 oldu. Mevsim dengelerinin değişmesi, yaşanan ekstrem doğa olayları ve kış ayı olmasına rağmen yağmayan karlar medyanın en çok konuştuğu başlıklar oldu. Yaşanan doğa olaylarına medyanın kayıtsız kalmadığı görülürken, 21'inci yüzyıl dünyanın yaşadığı en sıcak döneme karşılık geldi.. Bu sebeple kayıtlara geçmiş en sıcak 18 yılın 17'si 2000’in yılından bu yana kaydedilmiş oldu. Medyaya yansıyan başlıklara ve uzman yorumlarına göre, son üç senede yaşanan sıcaklık artışının olağanüstü olduğu belirtilirken, son 60 yılda yaşanan bütün ısınmanın sebebi, insan faaliyetlerine dayandırıldı. WMO raporundan elde edilen verilere göre de 2017’deki küresel yüzey sıcaklığının sanayi öncesi sıcaklık seviyesine göre 1.1 derece daha yüksek olduğunu belirtildi.