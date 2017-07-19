Küresel ısınma tehdidi yaklaşıyor

Küresel ısınmanın kontrol altında tutulabilmesi için öngörülen azami sıcaklık artışının, önümüzdeki on yıl içerisinde aşılabileceği uyarısında bulunuldu. Melbourne Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre ortalama küresel sıcaklık artışının okyanus-iklim örüntüsü sebebiyle 2026 yılına kadar ortalama artış eşiğini geçeceği belirtildi.

Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press, küresel ısınma ile ilgili araştırma gerçekleştirdi. Ajans Press'in araştırmasına göre, iklim değişikliği artık geleceğin değil günümüzün en önemli sorunları arasında nitelendiriliyor. İnsanlar dâhil tüm canlıları yaşam alanlarını tehdit eden küresel ısınma sebebiyle fırtına ve sıcak hava dalgası gibi aşırı meteorolojik koşullara daha sık maruz kalınacağı belirtiliyor.

Ajans Press’in 2017 yılı içerisinde gerçekleştirdiği medya araştırmasına küresel ısınma ile ilgili 3 bin 591 haber yapıldığı tespit edildi.2015 yılının aynı döneminde bin 908 habere konu olan küresel ısınma, 2016’nın aynı döneminde ise 2 bin 463 habere konu oldu. Her yıl üzerine koyarak artan haber adetleri medyanın küresel ısınma tehdidini gündemine taşıdığının bir göstergesi sayıldı. Küresel ısınma ile ilgili medyaya yansıyan en önemli başlık ise sera gazı emisyonu oldu. Sera gazı emisyonları ile ilgili yılbaşından beri 606 haber yansıması tespit edilirken, sera gazı emisyonları düşürülmezse ekolojik sistemde yaşanacak esaslı değişikliklerin ömrümüz süresince görmemizin mümkün olacağı belirtiliyor.