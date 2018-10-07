Küresel ısınmaya dikkat çekmek için 3 bin km yol yapıp buzullara tırmandılar

İklim değişikliğinin gözle görünür hale geldiği son yıllarda 5 doğa sporcusu arkadaş, Türkiye'de nadir bulunan dağ buzullarını gözlemlemek için Erzurum'un İspir ilçesi ile Rize sınırları dahilinde bulunan Kaçkar Büyük Buzulu'na tırmandı. Sosyal medyada doğa sporları üzerine içerikler üreten ve paylaşımlar yapan, Burak Gezer, Murat Gezer, Selçuk Örgen, Melike Dede ve Ertuğrul Kulaksızoğlu'dan oluşan ekip, Kaçkar Büyük Buzulunda oluşan buzul çatlaklarında tırmanış yaptı.

İstanbul'dan Kaçkar Dağları'na kadar 3 bin km'den fazla yolculuk yapan ekip, geçtikleri bölgelerde yerel halkın da iklim değişikliği hakkındaki gözlemlerini dinleyerek, röportajlar gerçekleştirdi. Kaçkar Büyük Buzulunun önceki yıllardaki gözlemlerine göre eriyerek küçüldüğünü belirten ekip, yolculukları boyunca yaşadıkları maceralarla da Ertuğrul Kulaksızoğlu yönetmenliğinde dikkat çekici bir film yaptı. Küresel ısınmaya dikkat çeken doğa sporcuları şu mesajı verdi:

“Yüzyıllardır yerinde duran bir buzulun erimesine şahitlik ediyor olmak aslında sonuçlarını şuanda kavrayamadığımız derecede büyük bir olay. Sadece Kaçkar Büyük Buzulu erimiyor. Dünyanın her yerindeki tüm buzullar hızla eriyor. Biz şehir insanları olarak son yıllarda yaşadığımız bu hızlı değişikliklerin etkilerini fark etmiyoruz. Yaşadığımız olağan dışı sıcaklıkların ve dolu yağışlarının da durumun ciddiyetini anlamamız açısından bize yardımı olduğunu söyleyemeyiz. İçinde bulunduğumuz şartlarda artık küresel ısınmayı durdurmak mümkün değil. Ama yarından çalmadan yaşamak, belki etkilerini en aza indirmek her zaman mümkün. Ve bunu alışkanlıklarımızı biraz olsun değiştirerek yapabiliriz. Pet şişe yerine matara, plastik poşetler yerine bez çanta kullanarak; zararlı kimyasal içeren temizlik maddelerini doğa dostu temizlik maddeleriyle değiştirerek; daha az bireysel araç daha çok toplu taşıma kullanarak, yapabileceğimiz basit değişikliklerle bunları yapmamız mümkün. Ancak birlikte çalışarak, daha az tüketerek, daha çok üreterek bunu başarabiliriz.”

Ahmet Akbuğa