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"Küresel jeopolitik risk piyasaları rahatsız ediyor"

Nişantaşı Üniversitesi Ekonomi Masası direktörü Murat Tufan, Kuzey Kore ve ABD arasındaki gelişmelerin piyasaları rahatsız ettiğini ifade etti. Tufan, iki ülke arasındaki geriliminin devam etmesi altın fiyatlarının ön plana çıkmasına ve borsalarda düzeltme yaşanabileceğini ifade etti.

&quot;Küresel jeopolitik risk piyasaları rahatsız ediyor&quot;

10 Ağustos 2017 11:15

Küresel piyasalarda yeniden jeopolitik ve politik riskin ön plana çıktığını günler yaşanıyor. Yılbaşından bu yana küresel anlamda başta Avrupa Bölgesi ülkelerinde gerçekleşen seçimler olmak üzere birçok risk unsurunu atlatan piyasalar rahatlamış ve risk iştahı yükselişini sürdürmüştü.

Kuzey Kore - ABD ilişkisi takip edilecek

Önümüzdeki süreçte piyasaları meşgul edebilecek önemli gelişmelerin yer aldığını ve bu gelişmelerin başında Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin neredeyse kopma noktasına geldiğini ifade eden Tufan, "Artan risk iştahıyla birlikte Bist 100 endeksi dahil olmak üzere Amerika ve Avrupa Borsaları rekor üstüne rekor gerçekleştirdi. Kuzey Kore’nin füze denemeleri ve ABD başkanı Trump’a yönelik tehditler piyasaları rahatsız ediyor. Kuzey Kore resmi haber ajansı Kuzey Kore ordusunun Ağustos ayının ortasında ABD’nin toprak parçası olan Guam adasına füze atacağına yönelik söylemler piyasalarda fiyatlanmaya devam edebilir. Jeopolitik riskin artmasıyla sonuçlanan bu gelişmeler riskli varlık olarak adlandırabileceğimiz hisse senetlerinde aşağı yönlü bir düzeltme sürecinin yaşanmasına neden olabilir. İki ülke arasındaki gelişmelerin hangi noktaya ulaşacağı da önemli olacaktır. Bu tür risklerin yükseldiği dönemde ise altın fiyatları yeniden ön plana çıkabilir. Hafta başından bu yana ONS Altın fiyatları yaklaşık yüzde 1,50 değer kazanırken, gram altın fiyatlarında ise yükseliş yüzde 2 seviyesine yaklaştı. Bu tur dönemlerde özellikle hisse yatırımcısının daha dikkatli hareket etmesi beklenebilir" dedi.

Almanya seçimleri önemli

Politik gelişmelerin ön plana çıktığı bir dönem olduğuna dikkat çeken Tufan, "Jeopolitik risklerin yanı sıra Avrupa Bölgesinde seçim maratonu devam ediyor. Yılbaşından bu yana Fransa, Hollanda gibi ülkelerin seçimleri piyasaları meşgul etmişti. Şimdi ise Eylül ayında Almanya’da yapılacak olan Federal Meclis seçimleri takip edilecek. Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel son anketlerde önde görünüyor. Piyasaların beklentisi de Merkel’in kazanacağı yönünde olsa da olası bir sürpriz yaşanması piyasalarda fiyatlamaları tamamen değiştirebilir. Piyasalar şuan daha çok Avrupa Bölgesinin ekonomiye yönelik uygulanan teşviklerin azaltabileceğini fiyatlıyor. Euro yılbaşından bu yana Dolara karşı yaklaşık yüzde 11,50 değer kazandı" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: ABD, Ekonomi Masası Direktörü Murat Tufan, Kuzey Kore, nişantaşı üniversitesi, piyasa


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