Küresel piyasalar bu akşam gerçekleşecek ABD Merkez Bankası (FED) toplantısına kilitlendi. Toplantıda çıkacak kararlar yurtiçi piyasalar için önemli bir konuma sahip. Toplantıdan çıkabilecek kararları ve sonrasındaki etkilerini değerlendiren XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü, Arzu Toktay, "Eylül ayı FED toplantısından beri aslında piyasalar yavaş yavaş FED'in aralık ayında 25 baz puan faiz artırım fikrine yaklaştı. Toplantının başka bir önemi de FED üyeleri önümüzdeki yıllara ilişkin faiz artırımı, büyüme ve enflasyondaki tahminlerini de güncelleyecekler" dedi.

"Ilımlı açıklama yapması doları 3.43 seviyesine taşıyabililir"

FED'in mevcut durumu tekrarlaması, yani şahin açıklama yerine daha ılımlı açıklama yapması doları 3.43 seviyesine taşıyabileceğini ifade eden Toktay, " Eğer ki FED'in açıklamalarını piyasa beğenmez ve gelişen ülke para birimleri değer kaybetmeye devam ederse biz kendimizi bir anda 3,50 üzerinde 3,55 seviyesinde bulabiliriz" açıklamasında bulundu.

"Güçlü dolar sekteye uğrayabilir"

"ABD'deki hükümet değişiminin ardından ekonomik politikaların ne yönde gideceğini üyelerin yapacağı tahminler belirleyeceğini söyleyen Toktay, "Üyelerin faiz artırımı beklentisi, Eylül ayı toplantısında 2017 yılı içerisinde iki faiz artırımı, 2018 yılı içinde iki faiz artırımı şeklindeydi aynı şeklini korursa toplantı sonrasında piyasalarda şuana kadar fiyatlanan yüksek büyüme, enflasyon bekleyişi ve güçlü dolar biraz sekteye uğrayabilir. Yurt dışında dolar endeksi biraz değer kaybedebilir. Amerikan tahvil faiz oranları oldukça yükselmişti bir miktar gerileyebilir. Eğer ki üyeler biraz daha agresif görüş bildirirse önümüzdeki sene üç ya da daha fazla (bu biraz zayıf ihtimal) faiz artırımı ön görürlerse ortalama da o takdirde piyasanın dolar pozitif fiyatlayamaya bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz" dedi.

Toktay, piyasada FED ve 2017 Amerikan ekonomisine ilişkin beklentilerin biraz tarihinden önce fiyatlandığını düşünen Toktay, "Önümüzdeki sene ekonomik gerçekleşmelerde Donald Trump politikalarını görmeden fazla iyimser bir hava oldu. FED sonrası dolar endeksinde gevşeme olabilir. Normal şartlar altında bu gevşemenin içeride dolar/TL paritesinin aşağı yönde hareketine destek olması gerekiyor. Ama bizim içimizde de gündem biraz farklı yılsonu olması sebebiyle reel sektörün döviz borcunu kapama eğilimi, 15-16 Aralık'ta Avrupa Birliği komisyonu toplantısı var. Bu toplantıda Türkiye'nin durumu görüşülecek. Buradan tehdit çıkar mı bilemiyorum. Tehdit çıkmasını beklemiyorum ama piyasa bunu da takip edecektir. Önümüzdeki hafta Merkez Bankası (MB) ne yönde bir adım atacak politika faizi konusunda yani diğer gelişen ülke piyasalarında değer kazancı bir miktar fazla olabilir, Türk lirası gerisinde kalabilir. Ama eninde sonunda yurt dışındaki olumlu havanın gelişen ülke piyasaları lehine olan havanın Türk lirasını destekleyeceğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Piyasalar bu toplantıyla FED 2017-2018'de nasıl bir yol izleyeceğine dair üst yönetimden gelen ilk sinyalleri ve 2017 yılında nasıl bir yıl bekliyor onun izlenimini almaya çalışacağını belirten Toktay, "Amerikan Merkez Bankası faiz artırımlarına devam ederse gelişen ülke piyasalarından para çıkışı hızlanarak devam edebilir hatta artabilir endişesi var. Piyasa bu toplantı önemsiyor ama FED şuanda çok fazla bir şey söyleyecek durumda da değil. Bu biraz piyasanın abartısı çünkü FED'de plan programlarının ekonomik etkilerini tam olarak kestiremiyor. Yani bir bekle gör politikası var. Piyasa bu toplantıdan tam aradığını bulamayabilir" diye konuştu.

Gül Kaba

İSTANBUL