Sosyal medyada programın sunucusunun kitabın içeriğini bilmeden konuşması eleştirilirken; aynı zamanda konuyla ilgili pek çok mizahi paylaşım da yapıldı.

Kütahya'da bir kitabevi, kitap kafe ve kütüphane kafe kurucusu olan Abdullah Reha Nazlı, sosyal medya hesabından kitapçılarda bu gibi diyalogların her gün yaşandığını söyledi. Bu diyalogları kitap olacak kadar çok olduğunu ve derlemeye devam ettiğini söyleyen Nazlı, kendi işletmelerinde yaşadığı bazı diyaloglara de yer verdi.

"- Kaç sezon diziyi incecik kitaba sığdırmışlar (Yaprak Dökümü hakkında)

- Fransız Kafka'nın Dava kitabı var mı?

- Zerdüşest var mı?

- Cadde üstündeki kırtasiyeye 1982 Anayasası var mı dedim, çok eski basımmış, onu bulamazsın dedi

- Çıkmış soruları geçen sefer bu yayınevinden almıştım, şimdi diğer yayınevininkileri de çözeceğim

- Normal boyu mu daha çabuk biter, cep boyu mu?

- "Yörük dede ile padişah" var mı? (Yürek Dede ile Padişah)

- Arkeoloji kitapları ne kadar?

- "Kültür ve Dil" okuma kitabı var mı? (Türkolog olacak bir öğrenci)

- Yüzüklerin Efendisi'nin kitabı mı yazılmış?

- Sizde sadece roman mı var yoksa normal kitap mı?

- "80 Günde Devrialem" istemiştim, siz bana "80 Günde Dünya Turu" vermişsiniz?

- "Bir Noel Şarkısı" değil "Bir Yılbaşı Şarkısı" varsa onu alayım. (Kitabın orjinal ismi A "Christmas" Carol, soran da İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyor)

- 40 Manolya var mı? (Kürk Mantolu Madonna)

- Kurbağalar var mı? (Kaplumbağalar, Fakir Baykurt)

- Kardeşim falanca yerde öğrenci. Falanca programı ile ilgili Power Point slaytı lazımmış, ödevi varmış. Sizde slayt bulunur mu, yoksa nerde bulunur?

- Bu yazarın bu isimde sadece bu kitabı mı var?"

Hüseyin Efe

