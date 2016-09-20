Çaltıdüzü bölgesindeki termik santralinin 73 metre boyundaki bacasında yuvalanan güvercinleri gözüne kestiren bir tilki, uzun çabalar neticesinde bacaya tırmanmayı başardı. Ancak bir türlü aşağı inemeyen tilki, bacada günlerce mahsur kalıp aç ve bitap düştü. Ölmek üzere olan tilki, santral çalışanları tarafından fark edilerek kurtarıldı. Tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne nakledilen tilki tedavi altına alındı.

Zafer Peker



