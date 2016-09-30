Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Akdağ ve kursiyerlerin çalışmalarından oluşan resim sergisi Bulvar AVM Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aksakal, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu, İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemalettin Ak, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Hülya Akdağ'ın İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kemalettin Ak önderliğinde açtığı yağlı boya resim kursu; öğretmenler, ev hanımları ve çeşitli meslek gruplarının katılımıyla Samsun Kalkancı İlkokulu’nda gerçekleşti. Kursiyerler beş ay gibi kısa bir sürede toplam 35 adet eser ortaya çıkardı. Röprodüksiyon çalışmalarının ağırlıkta olduğu eserler tuval üzerine yağlı boya tekniği ile çalışıldı. Sergide ayrıca atölye öğretmeni Hülya Akdağ’ın 'Adım Adım Anadolu' serisinden sulu boya çalışmaları yer aldı.

Sergi, 2 Ekim Pazar Günü’ne kadar Bulvar AVM Sergi Salonu’nda gezilebilecek.