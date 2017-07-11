Diğer
Kategoriler

Kurşunladığı otomobilin altında kaldı

Kayseri'de bir kişi, kurşunladığı otomobilin altında kalarak yaralandı. Silahla yaralanan 1 kişide hastaneye kaldırıldı.

Kurşunladığı otomobilin altında kaldı

11 Temmuz 2017 13:43

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesinde meydana gelen olayda, A.B.'nin (30) içerisinde bulunduğu otomobile aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen M.D.D. (29) ateş açtı. Açılan ateşte araçta bulunan A.B. yaralanırken, ateş açan M.D.D.'ye ise ateş açtığı otomobil çarptı.

Yaralanan A.B., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, M.D.D. ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Göç

GÜNÜN ÖZETİ

Etiketler: Kayseri, kurşun


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!