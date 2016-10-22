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Kurt saldırısına uğrayan 20 koyun telef oldu

Konya’nın Ereğli ilçesinde kurt saldırısına uğrayan 20 koyun telef oldu.


22 Ekim 2016 14:59

İlçeye bağlı Çimencik Mahallesi’nde yaşayan Tahsin Güngör’ün (66) koyunları, dün gece kurt saldırısına uğradı. Saldırıda Güngör’ün 20 koyunu telef olurken, 10 koyunu ise yaralandı. Bir ay ikinci kez aynı olayı yaşadığını ve toplamda 50 koyununu kurtlara yem ettiğinden dert yanan Tahsin Güngör, “Biz önce köpekler saldırdı sanıyorduk ancak şimdi kurt olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kurtlar koyunları boğaz kısmından boğarak kanlarını emiyorlar, daha önce telef olan koyunlarımı çukur açarak oraya gömdük. Şimdi de öyle yapacağız, şu anda ölü ve yaralı koyun sayısı 30’u buluyor. Daha önceki kurt saldırısında yaralı olanları tedavi etmiştik, ama şimdi hepsi öldü. Çok üzgünüz ancak Allah’ın takdiri böyleymiş, yapacağımız bir şey yok” dedi.
Çimencik Mahalle Muhtarı Eşref Türkmen ise, “1 ay içerisinde aynı ahıra yönelik ikinci kez kurt saldırısı yaşıyoruz. Daha önceden acaba köpekler mi yaptı diye şüphelenmiştik. Sonra işi bilenler bu koyunları bu hale köpeklerin getiremeyeceğini, kurtların böyle saldırdığını söyledi. Her iki olayda da mahalle sakinimizin toplamında 50 koyunu telef oldu. Yetkililerden tek isteğim bu durumun önüne geçmeleridir. Şimdi yine aynı şekilde korkular yaşıyoruz ve bir an önce gereğinin yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Etiketler: koyun, kurt saldırısı


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