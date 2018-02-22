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Kurtalan'da bahis operasyon: 11 gözaltı

Siirt'te bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 35 ekip ve 200 polisle düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Kurtalanda bahis operasyon: 11 gözaltı

22 Şubat 2018 12:40

Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 20 Şubat 2018'de Kurtalan ilçesinde bahis oynattıkları tespit edilen 9 işyeri ve 15 eve operasyon düzenlendi. 35 ekip ve 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, A.U., A.A., N.M., M.C., M.İ., H.İ., Z.E., İ.Y., F.A., V.Ç. ve İ.E. adlı 11 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Operasyon drone ile an be an takip edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. 

Selami Deniz
 

Etiketler: bahis, bahis operasyonu, kurtalan

 

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