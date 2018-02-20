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Kurtarılan köyde ÖSO askerleri çocuklarla top oynadı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Merseva köyü teröristlerden temizlendi. Mersava köyünün yakınlarındaki dağlar, tepeler ve mezralar da teröristlerden arındırıldı.

Kurtarılan köyde ÖSO askerleri çocuklarla top oynadı

20 Şubat 2018 11:29

Afrin’in kuzeyinde bulunan Şiran bölgesindeki köylerden biri olan Merseva’da ÖSO askerleri çocuklarla top oynadı. Onlara tatlı ve giyecek ikram etti.

Bir köylü, ÖSO’nun kendilerini PKK/YPG zulmünden kurtardığını söyledi. Kendisine yaşadıklarının neler olduğu sorulan köylü, PKK/YPG’nin hürriyetlerini kısıtladıklarını ve zor şartlar içinde yaşadıklarını söyledi. “Başka ne diyeyim ki? Burada zulüm vardı. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Allah bize Özgür Suriye Ordu’sunu gönderdi ve bu paralı milislerden bizi kurtardı” diyen bir köylü, Ömer Semu, Ubeydat, Uzri, Hıy Oğlu, Çoban Tepesi, Kala, Şeltah ve İkidam Köylerinin kurtarıldığını ifade etti. Köylü, “Allah sizi ve çalışmalarınızı mübarek eylesin. Allah sizi ve bütün Suriye gençlerini korsun. Teröristler Hıy Oğlu köyünün ismini Kürtçe Cündi Kürdi, yani Kürt bölgesi olarak değiştirdiler” dedi.

Etiketler: asker, ÖSO

 

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