Kurtarılan uçak güvenli bölgeye çekildi

Pistten çıkan uçak için saat 04:00 sıralarında başlayan kurtarma çalışmaları kapsamında 500 ve 350 tonluk 2 vinç kurulurken, saatler süren emeğin ardından uçak bulunduğu yerden çıkartılarak pist üzerine getirildi. Kuyruk, kanat ve burun kısmından halatlarla vince bağlanan uçak yerden metrelerce yukarıda tutulurken, itfaiye araçlarının sıktığı su ile alt bölümü de tamamen çamurdan temizlendi. Bulunduğu yerden alınan uçak pist kenarındaki toprak zemine indirilirken, uçağın kazadan ötürü zarar gören motorun bulunduğu sağ kanadına ’Dolly’ (Küçük tekerlekli taşıma aracı) yerleştirilirken, kaza sırasında zarar gören ön ve sol arka lastikleri burada değiştirildi. Uçak bu işlemlerin ardından çekici yardımı ile yürütülerek güvenli bölgeye çekilmeye başlandı.

Ozan Köse - Ersen Küçük - Bekir Koca