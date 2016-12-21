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Kurtlar fotokapana yakalandı

Küre Dağları Milli Parkı'nda yiyecek arayan iki kurt, fotokapana yakalandı.


21 Aralık 2016 11:25

Bartın ve Kastamonu sınırları içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda fauna çeşitliliğinin arşivlenmesi kapsamında, önemli türlerin görüntülenmesi için çaba sarf ediliyor. Bu kapsamda kurulan fotokapanlara farklı hayvanların görüntüleri yansıyor. Böylelikle yetkililer, bölgede hayvan çeşitliliğin artması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kez, bölgede varlığı bilinen kurtlar fotokapana yakalandı. Küre Dağları Milli Parkı'nda şimdiye kadar yaban kedisi, kurt, su samuru, kızıl geyik, boz ayı, karaca, çakal, tilki, sansar görüntülendi. 

Mustafa Kurt
BARTIN


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