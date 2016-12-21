Bartın ve Kastamonu sınırları içinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'nda fauna çeşitliliğinin arşivlenmesi kapsamında, önemli türlerin görüntülenmesi için çaba sarf ediliyor. Bu kapsamda kurulan fotokapanlara farklı hayvanların görüntüleri yansıyor. Böylelikle yetkililer, bölgede hayvan çeşitliliğin artması için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kez, bölgede varlığı bilinen kurtlar fotokapana yakalandı. Küre Dağları Milli Parkı'nda şimdiye kadar yaban kedisi, kurt, su samuru, kızıl geyik, boz ayı, karaca, çakal, tilki, sansar görüntülendi.

Mustafa Kurt

BARTIN