Kurtlar koyun sürüsüne saldırdı!

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Sudurağı köyünde Şerafettin Tan isimli vatandaşa ait 300 koyunun yer aldığı ahıra gece yarısı kurt sürüsü saldırdı. Ahırdaki sesleri duyan sürü sahibi, hemen oraya geldi ve köylülerin de yardımıyla kurtları ahırdan uzaklaştırmayı başardı. Yapılan incelemede 4 koyunun ahırda telef olduğunu ve 25 koyunun da yaralandığını tespit eden köylüler, 73 koyunun ise ahırda olmadığını fark etti. Hemen dağlık bölgede arama yapan köylüler, ormanlık kısımda da 6 koyunun telef olduğunu gördüler. Saatlerce arama yapan köylüler, kaybolan diğer 67 koyunu bulamadan köye geldi. Haber verilmesi üzerine köye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekimler, yaralı koyunlara tıbbi müdahale ederken, telef olan koyunların da küpe numaralarını alarak sistemden düşüşlerini yaptı.

Kurt saldırısıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Tan ise gece saat 02.00 sıralarında kurtların ahıra girdiğini ifade ederek, "Gece saat 02.00'de kurtlar ahıra girmiş ve 10 koyun telef oldu. 60-70 koyun da dağa kaçıp kaybolmuş. Köylülerle birlikte tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Şu anda Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden arkadaşlar gelmiş. Yaralı olan hayvanlara müdahale ettiler" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Murat Yücel ise, haber verilmesi üzerine köye geldiklerini belirterek, "Bugün havyan sahibimizin yaptığı bildirim üzerine köye geldik. Gece saat 02.00 sıralarında hayvanların bulunduğu ahıra kurt saldırısı olduğu yönünde bildirim geldi. Yaşanan saldırı sonucunda telef olan hayvanların kulak küpe numaralarını alarak sistem üzerinden düşüşünü yapacağız. Ayrıca yaralı olan hayvanlara da gerekli müdahaleyi yaptık" ifadelerini kullandı.

Nejdet Armağan