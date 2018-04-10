Kurtlar Vadisi hayranlarına büyük müjde! Efsane geri döndü | Kurtlar Vadisi hangi kanalda?

Milyonların hayran olduğu dizi Kurtlar Vadisi dizisinden bir atak geldi. Bundan sonra Kurtlar Vadisi dizisi eski bölümleriyle hafta içi her gün Beyaz TV'de olacak.

KURTLAR VADİSİ VATAN OYUNCULARI KİM?

Necati Şaşmaz - Polat Alemdar

Sinem Öztürk - Deniz Komutan

Cahit Kayaoğlu - Cahit Kaya

Nezih Işıtan - Dave

Şenol İpek - Başçavuş Ömer

Yücel Erten - Muhterem

Zümre Ertürk - Canan Öğretmen

Akın Ayvaz - Okumuş

Tuncay Beyazıt - Muhtar

İskender Altın -

Ertuğrul Şakar - Yasin

Erhan Ufak - Güllü Erhan

Oktay Dener - Gazi Dede

Esra İşgüzar - Seher Hemşire

Eyüp Ergüven -

Uğur Akdoğan – Cemal

KURTLAR VADİSİ VATAN FİLMİNİN KONUSU

Kuzey Irak’ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz… Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.