Kurtlar Vadisi hayranlarına büyük müjde! Efsane geri döndü | Kurtlar Vadisi hangi kanalda?

Milyonların hayran olduğu dizi Kurtlar Vadisi dizisinden bir atak geldi. Bundan sonra Kurtlar Vadisi dizisi eski bölümleriyle hafta içi her gün Beyaz TV'de olacak.
KURTLAR VADİSİ VATAN OYUNCULARI KİM?
Necati Şaşmaz - Polat Alemdar
Sinem Öztürk - Deniz Komutan
Cahit Kayaoğlu - Cahit Kaya
Nezih Işıtan - Dave
Şenol İpek - Başçavuş Ömer
Yücel Erten - Muhterem
Zümre Ertürk - Canan Öğretmen
Akın Ayvaz - Okumuş
Tuncay Beyazıt - Muhtar
İskender Altın -
Ertuğrul Şakar - Yasin
Erhan Ufak - Güllü Erhan
Oktay Dener - Gazi Dede
Esra İşgüzar - Seher Hemşire
Eyüp Ergüven -
Uğur Akdoğan – Cemal
KURTLAR VADİSİ VATAN FİLMİNİN KONUSU
Kuzey Irak’ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz… Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.