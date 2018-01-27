Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos yayın tarihi belli oldu mu?

Türk televizyon tarihinin sevilen dizisi Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Aylardır yeni sezona başlaması beklenen Kurtlar Vadisi Kaos'da yayın tarihi belli oldu mu? İşte Kurtlar Vadisi Kaos'a dair merak edilen soruların yanıtları ve yeni sezon içi bilgiler haberimizde yer alıyor...

KURTLAR VADİSİ KAOS HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kanal değiştirme rekoru kıran Kurtlar Vadisi dizisinin hangi kanalla anlaştığı belli olmadı.

KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kurtlart Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? sorusu adeta gündem olmuş durumda. Ancak yapımcılardan hala Kurtlar Vadisi Kaos'nun yayın tarihi hakkında henüz bir bilgi gelmedi.

KURTLAR VADİSİ DİZİSİ OYUNCULARI

Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Mustafa Üstündağ, Musa Uzunlar, Kenan Çoban

Senaryo: Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener, Cüneyt Aysan, Soner Yalçın

Kurtlar Vadisi Pusu Dizi Konusu

Ana karakter Polat Alemdar'ın Kurtlar Vadisi Pusu'daki hedefi Türkiye'nin de üzerinde bulunduğu Avrasya coğrafyasına hakim olmak isteyen uluslararası güçlerin oluşturduğu ve dünyanın en zengin ailelerinin idaresindeki “küresel çete”dir.Dizi, yardım sever ve dürüst bir işadamı olan Çağrı Toros'a yapılan bir suikastla başlar. Olayı bir terör örgütü üstlenmiş ve eylemin tetikçileri yakalanmış olsa da Polat Alemdar, suikastın arkasında açıklananlardan başka nedenler ve güçler olduğuna inanmaktadır. Polat, daha önce Türkiye'yi yıllardır etkileyen terörün üstüne gitmeye çalışmış ancak bir kısım güçler Polat Alemdar ve ekibini bu davadan alıkoymuşlardır.Çağrı Toros cinayeti ile Polat, artık terörün arkasındaki güçlerlerle, faili meçhullerin sebep ve sonuçlarıyla, yani çağın en önemli silahı olan “para”yla savaşacaktır. Adım adım delillere ulaşmaya çalışan Polat, Toros Ailesi’yle doğrudan temas kurmaya çalışır. Aynı zamanda bu yakınlaşma ailenin kızı Ahu Toros'la doğacak olan bir aşkın da habercisidir.