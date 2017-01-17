Diziye bu hafta yayınlanacak 22. bölümle birlikte girecek olacak Ali Buhara Mete, Mete karakterini canlandıracak. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu’da Akif karakterine hayat veren genç oyuncu, 264. bölümde diziye veda etmişti. Mete ayrıca Halil İbrahim Sofrası, Eşref Saati ve Bir Kadın Tanıdım gibi dizilerde de rol almıştı.

CUMA SAAT 20.00’DE TRT 1’DE

Genel Yönetmenliğini ve yapımcılığını Mesut Uçakan'ın, Yönetmenliğini Ayhan Özen'in, başrollerini Gürbey İleri, Buse Varol, Ufuk Bayraktar, Yavuz Bingöl, Müge Boz, Alper Türedi, Timur Ölkebaş, Ceyda Olguner, Emel Dede, Derda Yasir Yenal Ali Buhara Mete ve Bahadır Yenişehirlioğlu paylaştığı dizi, her cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranında seyircisiyle buluşuyor…

