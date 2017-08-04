Kurtlar Vadisi Vatan filminin fragman galası yapıldı

Necati Şaşmaz’ın başrolünde yer aldığı Kurtlar Vadisi Vatan filminin beklenen fragmanı geçtiğimiz gün düzenlenen gala gecesinde gösterildi. Necati Şaşmaz’ın canlandırdığı Polat Alemdar karakterinin olumsuzluklarla mücadelesini konu alan Kurtlar Vadisi, ’Vatan’ ismiyle 29 Eylül’de vizyona girecek. Görüntü yönetmenliğini Selahattin Sancaklı’nın üstlendiği filmin başrolünde ayrıca Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak, Nezih Işıtan, Ertuğrul Şakar ve Yücel Erten yer alıyor.

Gala gecesinde konuşan Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi Vatan, adı üstünde bugün vatanımızda geçenleri anlatıyoruz. Kurtlar Vadisi Irak ve Filistin’i yapmıştık daha öncesinde. Bu kez ülkemizde beklenmeyen olaylar gerçekleştiği için, ülkemizi anlatalım istedik ve 15 Temmuz gecesinde kalkışma başladığı ülkede neler yaşandı ve perdenin arkasında neler vardı, neler olabilirdi, olması engellendi, bunlara değinmek istedik. Arşivimize güzel bir film koyduğumuzu düşünüyorum, Türk halkının da arşivine güzel bir film koymuş olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Filmde ilk defa Polat Alemdar’ın ekibinde bir kadın karakteri yer aldığının altını çizen Şaşmaz, "Filmde ilk defa Polat ekibinin içerisinde bir kadın karakterimiz var. Kahraman Türk askeri olarak. Onu çok seveceklerini tahmin ediyorum. Bu perde arkasında bahsettiğimiz dizide de oynadığını söylediğimiz, hep isminden bahsedilen, muhterem diye bahsettiğimiz bir adam vardı. Yücel bey oynadı, o da bir sürprizimiz ve aksiyon dolu bir film. Seyircimiz ona doyacak. Özellikle Kurtlar Vadisi seyircisi aksiyona doyacak. Ama ben inanıyorum ki küçüklerin de izlemesi gereken bir film. Bunun unutulmaması için, yarınlarda hafızalarımızda yanlış kalmasın, başkaları başka şeyler söyleyerek bizi yanıltmasınlar diye gerçekler bilinsin adı altında seyretmelerini de isterim" dedi.

Filmin oyuncu kadrosunda yer almayan galaya davetli olarak katılan oyuncu Defne Samyeli filmin fragmanı ile ilgili olarak "Fragmanı çok güzel buldum. Geçen seneden beri heyecanla beklediğimiz bir film zaten. Ben yurt dışındaydım, bu filmin çalışmaları yapılırken. Onun için uzaktan takip ettim. Bütün etrafımdaki gürültüleri de takip ettim. Bence çok güzel bir aksiyon filmi oldu. Ben Kurtlar Vadisi hayranıyım, onun için fragmanı görmekten çok büyük mutluluk duydum. Eminim çok güzel bir film olacak, seyircisiyle buluştuğu zamanda büyük etkisi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu. Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Vatan filminde yer almayan Defne Samyeli’nin yeni dönemde çekimlerine başlanacak Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde bulunacağını açıkladı.