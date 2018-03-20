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Kurtlar Vadisi Vatan TRT 1'de yayınlanıyor! | KURTLAR VADİSİ VATAN İZLE

Kurtlar Vadisi Vatan TRT 1 ekranların bu akşam yayınlanacak. Peki Kurtlar Vadisi Vatan saat kaçta? Kurtlar Vadisi Vatan başladı mı? TRT 1 Canlı izle ve Kurtlar Vadisi Vatan izleme linki haberimizde...

Kurtlar Vadisi Vatan TRT 1de yayınlanıyor! | KURTLAR VADİSİ VATAN İZLE

20 Mart 2018 20:49

 Kurtlar Vadisi Vatan TRT ekranlarında canlı yayınlanıyor. Peki Kurtlar Vadisi Vatan kaçta başladı? Kurtlar Vadisi Vatan başladı mı? TRT Canlı izleme linki haberimizde. 28 Eylül 2017 tarihinde vizyona giren Kurtlar Vadisi Vatan bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

KURTLAR VADİSİ VATAN İZLE

Kurtlar Vadisi Vatan merakle bekleniyordu. Hayarnalarına büyük müjde! Kurtlar Vadisi Vatan TRT1 Canlı İzleme linki haberimizde! Kurtlar Vadisi Vatan saat kaçta yayınlanacak? 28 Eylül 2017 tarihinde vizyona giren Kurtlar Vadisi Vatan bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

KURTLAR VADİSİ VATAN'IN KONUSU NEDİR?

Kuzey Irak’ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz…

Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerdeki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.

Filmin başrolünde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Nezih Işıtan bulunuyor. Pana Film’in yapımcılığında Kurtlar Vadisi Vatan filminin yönetmen koltuğunda ise Serdar Akar oturuyor.

 

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