Pana Filmden yapılan açıklamada, "06.10.2016 tarihinden bu tarafa Beyaz TV kanalının “Söylemezsem Olmaz” adlı sabah programında, bu programı sunan, hazırlayan ve yetkili kişilerce sahte delil üretilmek suretiyle, sistematik olarak şahsımız ve şirketimiz açıkça hedef alınmış, iftira suçuna maruz bırakılmış bulunmaktayız. Hakkımızda yargısız infaza neden olan gerçek dışı haberleri içeren ve sahte delil üreterek yayınlanan “Söylemezsem Olmaz” adlı programa karşı kamuoyu nezdinde bir nebze olsun cevap verebilmek ve iftira niteliğindeki yayınlara karşı gerçekleri anlatabilmek adına kamuoyu ile çok önemli bilgileri paylaşmamız gerekmiştir. Programın sunucuları olarak görev yapan kişilerin ve sorumluların şahsımıza karşı işledikleri ölümle tehdit, hakaret, iftira, suç uydurma ve iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçları hakkında gerekli yargısal süreç ivedilikle başlatılacaktır. Yaklaşık 13 yıldır yayın hayatına devam eden ve izleyicilerinin gönlünde ayrı bir yeri olan “Kurtlar Vadisi” dizisinin hedef alındığı sabah programında, yaklaşık 4 yıl öncesine ait 159. bölümde geçen mezarlık sahnesiyle ilgili iftira atılmıştır. Bu bölüm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Çekmeköy 3. Bölge’de yer alan bir mezarlıkta çekilmiş olup, söylemezsem olmaz adlı sabah programının çalışanlarının görüntü aldıkları mezarlıkla ilgisi bulunmamaktadır. Anılan bölümde gasilhane sahnesi çekileceği için tercih edilen bu mezarlık, gerçeğine uygun olarak hiçbir unsuru değiştirilmeksizin çekimde yer almıştır. Bunu fark eden “Söylemezsem Olmaz” programı sorumluları ve sunucuları bir başka mezarlık olan Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’na giderek çekim yapmışlar, iftira suçu atabilmek için sahte delil üretmişler ve kamuoyunu yanıltmak, bizleri haksız şekilde hedef göstermek için görsel basının olağan gücünü kötüye kullanmışlardır. Sahte delil olarak bu kişilerce kullanılan ve 159. bölümde çekim yapılan mezarlıkla ilgisi bulunmayan mekana ait görüntüler karşılaştırıldığında farklı mekanlar olduğu kolaylıkla anlaşılmasına rağmen, dizide geçen mezarlık güncel olarak görüntülenmiş olup, yargısal süreçte delil olarak kullanılacaktır. Program sunucuları suç işlediklerini bilmelerine rağmen, fiillerinin boyutlarını üst düzeye çıkartmışlardır. 12.10.20016 tarihli “Söylemezsem Olmaz” adlı sabah programında, sunuculardan Nihat Doğan tarafından alenen nitelikli şekilde ölümle tehdit edilmiş bulunmaktayız. Diğer sunucu Ömür Varol ise, dizinin hiçbir kanalda yayınlanmayacağını beyan ederek, iş ve çalışma hürriyetini engellemeye yönelik tehditlerini alenen gerçekleştirmiştir.

Bunun haricinde tarafımızca satın alınan “Kurtlar Vadisi Darbe” domaini ile de ilgili “Söylemezsem Olmaz” adlı program sorumluları ve sunucuları kamuoyunu yanıltmış, yine kabul edilemeyecek şekilde iftira atmışlardır. 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde kamuoyunca da yakından takip edilen ve büyük ilgi duyulan 07 Şubat Mit Krizi ve 17-25 Aralık’ta gerçekleştirilen hain saldırılar, hükümetimizin en üst makamlarınca ve devlet adamlarınca da “darbe” olarak tanımlanmıştır. İşte bu nedenle, 13 yıldır yayın hayatına devam eden ve toplumsal olaylardan esinlenerek hazırlanan Kurtlar Vadisi adlı dizi için, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde de FETÖ adlı hain yapılanmanın kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişimine gelinen süreçte gerçekleşen diğer darbe girişimlerini konu alan bir konsepti içeren projemiz hazırlanmıştır. Bu kapsamda, içinde “Kurtlar Vadisi Suriye” ve “Kurtlar Vadisi Terör” adlı domainlerin de bulunduğu 208 farklı domainimiz gibi “Kurtlar Vadisi Darbe” domaini de alınmıştır. Ülkemizin meşru hükümetine ve devlet büyüklerimize karşı gerçekleştirilen hain kalkışmaların 15 Temmuz öncesinde de “darbe” olduğu izahtan varestedir. Bu durumun “Söylemezsem Olmaz” adlı programın sorumluları ve sunucularınca gerçek dışı ithamlar içeren şekilde kötü niyetle kullanılması, şeref ve haysiyetimize açıkça saldırı gerçekleştirilmesi kabul edilemez bir durum olup, suç teşkil eden fiillerle ilgili her türlü yargısal süreç başlatılacaktır. Kurtlar Vadisi dizisini daha evvel satın almak ve kanalında yayınlamak isteyen yetkililerin, bu hedeflerine ulaşamayınca, şahsımızı ve şirketimizi, sahip olduğumuz tüm değerleri hedef alarak, görsel basının olağan gücünü kötü niyetli bir şekilde ve şahsi husumetlerine alet ederek kullanması açıkça suç teşkil etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.