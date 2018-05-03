O isimlerden biri de 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Osman Nuri Gülaçar.

AK Parti döneminde yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Gülaçar, bu seçimlerde partisinin Van’da rekor kıracağını söyledi.

“7 Haziran’daki tabloyu unutturacağız”

Hem adaylığı döneminde hem de başını çektiği seçim çalışmalarında AK Parti’nin Van’dan en yüksek oyu çıkarttığına dikkat çeken Osman Nuri Gülaçar, 24 Haziran’da partisinin küllerinden yeniden doğacağını vurguladı.

AK Parti’nin bölgede en büyük parti olduğunu hatırlatan Gülaçar, 7 Haziran’da partisinin neden beklentilerinin altında oy aldığına da açıklık getirdi.

“Bir önceki seçime göre oy oranınız neredeyse iki kat düşüyorsa bir şehirde bunun sebebini iyi analiz etmeniz lazım. AK Parti’nin en büyük başarısı her zaman halkın taleplerine kulak vermesinden kaynaklanır. Ne zamanki halka kulak vermezseniz, halkın dilinden halinden uzaklaşırsanız, onlar da kulağınızdan çeker. 30 Mart yerel seçimleri ile 7 Haziran genel seçimleri arasındaki üzücü farkın tekrar etmemesinin yegâne çözümü bu problemlerin esas kaynağının tespiti ve aynı hataya düşülmemesidir. 30 Mart yerel seçimleri Van seçim tarihinde Van halkının en fazla baskıya, şiddete, manipülasyona maruz kaldığı seçim olmasına rağmen, gerçek oy oranının sandığa tam manasıyla yansıma imkanını bulamamasına rağmen başarıya en çok yaklaştığı seçim olmuştur. Elbette ki bu başarı bu davaya gönül vermiş Van halkının fedakâr ve samimi duruşundan kaynaklıdır.” ifadelerinde bulundu.

24 Haziran’daki seçimlerde AK Parti’nin rekor oyla, bu tabloyu tamamen sileceğini belirten Gülaçar, Van halkının verdiği desteğinin de buna işaret olduğunu kaydetti.

“Kürtler Cumhur İttifakı’ndan yana”

Özellikle kamuoyunda MHP’nin ittifakta yer alması, Kürtlerin tepkisine neden oluyor algısının oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken AK Parti Van Milletvekili Aday adayı Gülaçar, “Böyle bir algı Van halkı ve özellikle Kürtler arasında oluşturulmaya çalışılıyor. Bölgede Cumhur İttifakı’na olan destek beklenilenin üzerinde. Kürt halkı Türkiye’nin bekası söz konusu olduğunda üzerine düşen görevi yapmıştır yapmaya da devam edecektir. Ancak hassasiyetlerinin korunmasına azami gayret gösterecek samimi bir dilin inşası gerekir. Ülkenin bekası için Vanlıların destek verdiği en büyük taraf Cumhur İttifakı’dır.” dedi.