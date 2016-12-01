Daha önce "FETÖ-PDY" kumpası sonucu terfisi engellenerek görevden alınan Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonuna bilgi verdi. 15 Temmuz darbe girişimini kendi emrinde görev yapmış eski bir askerinden öğrendiğini anlatan İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Kurtoğlu, “Askerim, ‘Köprüyü jandarmalar kesmiş, sıkıyönetim ilan edilmiş diyorlar’ dedi. Ben de kendisine, ‘Öyle bir şey yok. Şuan da Jandarma Bölge Komutanlığına vekâlet ediyorum’ diye cevap verdim. Hemen Bölge Komutanlık Karargâhı'na intikal ettim. Karargâha vardığımda önümüze harekât merkezine ulaşmış, Genelkurmay Başkanlığından çekilmiş 4-5 tane mesaj kondu. Sıkıyönetim uygulama direktifini okuduğumda hemen soy sayfasındaki imza satırına baktım. İmza satırında Tuğgeneral Mehmet Partigöç ismini gördüğümde bu cemaat denen örgütün bir darbe teşebbüsünde olduğunu anladım” dedi.

Boğaziçi Köprüsü'nün kapatılmasında tek bir jandarma personelinin görev almadığına dikkat çeken Kurtoğlu, bir daha böyle bir darbe girişiminin yaşanmaması için ise şu önerilerde bulundu:

“Her şey insanla başlar. İnsana yönelik projeler geliştirmeliyiz. Bu kapsamda devlet birimlerinde görev alan tüm personelin demokrasi bilincinin geliştirilmesini önemsiyorum. Okullardan başlamak üzere gençlik üzerinde çalışma yapılması gerekir. Tüm vatandaşlarımıza yönelik projeler hazırlanıp uygulamaya konması da yararlı olacaktır.”

Kurtoğlu, kendisine yönelik yapılan kumpaslar hakkında ise İstanbul Başsavcılığının yaptığı soruşturmada bir şahsın ifadesini paylaştı. Kurtoğlu, “Şahıs ifadesinde şunları söylüyor: ‘Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu’yu, YAŞ kararları ile ilgili general olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Kurtoğlu’nun general olmaması için bir takım kara propagandaların yapıldığını ve bu kişiler hakkında açılan bazı davalardan dolayı generalliğinin engellendiğini düşünmekteyim. Kurtoğlu, cemaatin rahatsız olduğu birisi olarak biliniyordu’” ifadelerini kullandı.

İlker Turak



