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Kurtulmuş: '15 Temmuz kara kaplı defterin açıldığı tarihtir'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, FETÖ mağduru diye bir şey olmadığını, FETÖ’nün mağdur ettiği 79 milyon vatandaşın olduğunu söyledi.

Kurtulmuş: 15 Temmuz kara kaplı defterin açıldığı tarihtir

14 Ekim 2016 23:43

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı binasında eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte vatandaşlara aşure dağıttılar. Aşure dağıtımından sonra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığı binasına geçti. Kurtulmuş, ’’Çanakkale’de o karşı tepeleri bombalayan İngiliz’in ve Fransız’ın, arkasındaki niyet neyse o akşam TBMM’yi ya da Özel Harekat Birliğini bombalaya o FETÖ’cülerin arkasındaki niyet de aynı niyettir. ’FETÖ mağdurları’ kardeşim, FETÖ mağdurları falan yok. FETÖ’nün mağdur ettiği 79 milyon vatandaşımız ve milletimiz var. Bu adımlarla bu çevreyle irtibatlı, yanında, sağında ve solunda kim varsa bundan hesap soracağız. Uçağı kaldıran tabii ki bir kişi. Bombayı atan bir kişi. Ama o bir kişinin arkasında binlerce insan iradesi var. Kenarda olmasına rağmen eğer pilot olsaydı onun başına geçip orayı bombalayacak binlerce adam var’’ dedi.

Zor bir mücadele alanına girildiğini ve 15 Temmuz’dan daha zor bir alan olduğunu söyleyen Kurtulmuş, ’’Herkesten bunun hesabını soracağız. Kimseye de haksızlık ve adaletsizlik yapmayacağız. Burada bir algı operasyonu oluşturuluyor buna asla kanmayın. Ortada bir mağduriyet varsa o da milletin mağduriyetidir. Adaletsizlik yapmayacağız. Benim de tanıdığım görevden alınmış bir kaç kişi var. Bunların hakikaten ilgili olmayan arkadaşların haksızlıkları düzeltilir. Ama lütfen çevremizdeki oluşturulmaya başlanan haksızlık edebiyatına da kulak asmayın. Kurunun arasında yanan yaşlar varsa az bir miktar bu yaşların da kurtulması için elimizi uzattık. İnşallah onları da oradan çekip alacağız. Ama bu mücadele uzun yıllar devam edecek bunun da farkında olmamız lazım. Çünkü açık düşman bellidir. 15 Temmuz kara kaplı defterin açıldığı tarihtir. Bu defterin içinde neler var neler. Cumhurbaşkanı’nın arkasındaki 6 tane adamdan 5 tanesi bunlardan. Genelkurmay Başkanına 15 yıl hizmet etmiş en yakınındaki adam bunlardan’’ şeklinde konuştu.

Türkiye yargı sisteminin yüzde 45 ve 50’sini FETÖ’nün ele geçirmiş olduğunu söyleyen Kurtulmuş, ’’Zannediyorsun ki sıradan bir vatandaş. Onun üzerinden nice işler yapılmış. Kenarda bir öğretmen zannediyorsun. Dolayısıyla burada adaletsizlik asla yapmayacağız. Ama yufka yüreklilikte yapmayacağız. Eğer bunlar başarsaydı mağdur edebiyatı yapan çok sayıda insanın bugün nerelerde olabileceğini şöyle bir tahmin edin. Burada sizler bu salonda olmayacaktınız. Hiçbirimiz olmayacaktık. Belki bir kısmımız cesetlerimiz çukura atılmış olacaktı. Abartısız söylüyorum Anadolu ve Rumeli topraklarında karşılaştığımız tarih boyunca karşılaştığımız en ağır ihanet bu FETÖ’nün ihanetidir. Bunun hesabını soracağız ve Milletçe kenetleneceğiz’’ dedi.

Yurtdışından gelen heyetlere iki şey söylediğini ifade eden Kurtulmuş, ’’Bunlardan birincisi, 15 Temmuz Türk tarihinin önemli altın sayfalarından birisidir. Aynı şekilde 7 Ağustos’ta bir başka altın sayfadır. 7 Ağustos’ta 5 milyon insan İstanbul’da bir araya geldi. Muhalefet parti liderleri, hükümet iktidar partisinin başkanı, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Meclis Başkanımız ve Genelkurmay Başkanımız bir araya geldi onlar halka hitap ettiler. Bu fevkalade bir birlik tablosuydu. Bu tabloyu bozmamak lazım. Biz AK Parti olarak Türkiye’nin ana eksenini teşkil eden siyasi irade olarak sadece iktidar partisi olmak hasebiyle değil milletin tarihten bu yana getirmiş olduğu milli inisiyatiflerinin düşüncelerinin merkezi olan bir siyasi parti olarak bu 7 Ağustos ruhunu korunması için üzerimize düşeni yapacağız. Milletimizi vatan hainlerinden kurtaracak kararlılığı ortaya koyacağız’’ dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerin yeniden yapılandırılması konusunda bir daha hiç kimsenin askeri gücü kullanarak darbe yapmamasını sağlamak üzere tarihi adımlar atıldığını söyleyen Kurtulmuş, ’’Jandarma, Sahil Güvenlik İçişleri Bakanlığına, Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. Askeri yargı kaldırıldı. Harp okulları ve askeri liseler kaldırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan ve irtibatlı olan herkes tespit edilerek bunlar ordunun dışına çıkartıldı. İnşallah Türk Silahlı Kuvvetleri de içindeki hainler temizlendikçe daha güçlü olarak yoluna devam edecektir’’ dedi.

Etiketler: Numan Kurtulmuş


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