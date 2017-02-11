Kurtulmuş, Afyonkarahisar Sanayici ve İşadamları Derneği (AFSİAD) tarafından termal bir otelde düzenlenen “Yeni Anayasa Yeni Türkiye” toplantıya katıldı. Toplantıda iş adamlarına seslenen Kurtulmuş yaptığı sunum ile referanduma gidecek olan yeni anayasayı anlattı. Kurtulmuş, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nu onayladığını hatırlatarak, “Türkiye, 16 Nisan’da referanduma gidecek. Sandıklardan bu milletin geleceğini kuracak bir sonucun çıkacağını ümit ediyorum. Seçimin ortada olması, sandıkların başlı başına ortaya getirilmesi bile Türkiye demokrasisinin olgunluğunu göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Yıllardır hep ‘Eğer Türkiye bugün bir Suriye, bir Irak, bir Yemen, bir Libya olmadıysa birçok sebep vardır ama herhalde ilk sırada sayacağımız sebep, ne olursa olsun, sandıkların ortaya çıkmasıdır ve sandıklar ortaya çıktığı zaman da milletin kendi geleceği lehine her zaman ‘Evet’ diyerek yol almış olmasıdır. Milletimizin en büyük kazanımı budur. Onun için hiç şüpheniz olmasın 16 Nisan’daki sandık, bizatihi Türkiye demokrasisini daha da güçlendirecek, Türkiye’nin daha sağlam bir şekilde yoluna devam etmesini sağlayacak ve inşallah memleketimizin geleceği için çok kıymetli bir dönüm noktası olarak hepimizin içinde yer aldığı bir süreç olacak” dedi.

“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletin olacak”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda iş adamlarına sunum yapan Kurtulmuş şunları söyledi:

Türkiye’de bir rejim değil, sistem değişikliğine gidildiğini, bunun iyi anlaşılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, “Daha önce 19 kez değiştirilmiş olan 1982 Anayasası, bir kere daha değiştirilmiş oluyor. Bunu da dünyanın sonuymuş gibi takdim etmek hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Bir halk oylamasına gidiyoruz. Sonuç olarak, millet ne kadar verirse başımız, gözümüz üstünedir. Ayrıca, bu halk oylaması kampanyası vesilesiyle Türkiye toplumu içerisinde hiç kimse bir diğerini ötekileştirmesin, bir diğerini kötü olarak göstermesin, kamplaşmanın, kutuplaşmanın nedeni olarak görmesin. Millet, kararını verecek. Hani, egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir ya, tam bizim paketimizin kabul edilmesiyle birlikte egemenlik kayıtsız, şartsız milletin olacak. Millet ne derse tereddütsüz, amasız, fakatsız saygı duyacağız, herkesten de saygı duymasını bekleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun da katıldığı toplantıya ayrıca Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve il protokolü ve çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantının sonunda AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Şehitoğlu, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’a “Kocatepe” resmini takdim etti. Toplantı çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Gökten Ceylan