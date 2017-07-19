Kurtulmuş: 'Acil eylem planının yüzde 87'si gerçekleştirildi'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu'na başkanlık etti.

Başbakanlık Merkez Binas'ında gerçekleştirilen ve aralarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da bulunduğu koordinasyon toplantısında konuşan Kurtulmuş, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Uyuşturucuyla mücadelenin tek bir ülkenin veya tek bir bölgenin sorunu olmadığını ifade eden Kurtulmuş, bu konunun bütün dünyanın ortak sorumluluğu altında olan, önemli bir insani sorun olduğuna dikkat çekti. Kurtulmuş, Türkiye’nin yıllardır uyuşturucu trafiğinin neredeyse merkezinde olan ülkelerden birisi olup, son derece bu ağır baskı altında olduğunu belirterek, bu konuda yıllardır ciddi bir mücadele de sürdürüldüğünü aktardı. Son dönemde verilen mücadele ile uyuşturucu tacirlerine karşı etkin sonuçlar elde edildiğinin de altını çizen Kurtulmuş, “Bu mesele sadece bir sağlık sorunu değil, ekonomik, sosyal, hukuki ve toplumun bütün alanlarını ilgilendiren bir meseledir. Dolayısıyla buna sadece bakanlıkların ve ilgili kurumların resmi vazifesi olarak bakmak yerine, bütün toplumun ortak bir vazifesi olarak bakmak durumundayız ve bununla ilgili de yoğun, etkin bir mücadeleyi sürdürmek durumundayız” diye konuştu.

"Eylül-Ekim aylarında Uyuşturucuyla Mücadele Şurası'nı gerçekleştireceğiz"

Türkiye’nin uzun yıllardır uyuşturucuyla mücadele ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, 2011 yılında Türkiye’nin tanışmaya başladığı sentetik uyuşturucular meselesiyle birlikte durumun daha farklı bir mahiyet kazandığını söyleyerek, “Bu kapsamda sadece arzuyu ortadan kaldırmak için değil, talebin ortaya çıkmaması için de çok taraflı bir mücadele sürdürmek mecburiyetinde kalındı. Bu çerçevede 2014 yılının 13 Kasım’ında Başbakanlık Genelgesiyle uyuşturucuyla mücadelenin hukuki ve kurumsal yapısı kurulmuş ve bugün burada bulunan Uyuşturucuyla Mücadele Üst Kurulu kurulmuştur. 8 Bakanlığımızın iştirakiyle ve Sağlık Bakanlığımızın sekreteryasının yürüttüğü bir kurul, ulusal mahiyette bu mücadelenin verilmesi için tesis edilmiştir. İkinci bir mekanizma olarak, Uyuşturucuyla Mücadele Kurulu kuruldu, Meclis’teki Sağlık Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu başkanlığında yürütülüyor, üçüncü bir kurul olarak, buralarda alınan kararların teknik alt yapısını oluşturmak için Uyuşturucuyla Mücadele Teknik Kurulu oluşturuldu, son olarak dördüncü kurul olarak ise iller düzeyinde, her ilde bir vali yardımcısının koordinasyonunda İl Koordinasyon Kurulları oluşturuldu. Dört kurulumuz da kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmek üzere toplantılar yapıyor ve her alanda ciddi bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyor. Son olarak, 1 Aralık 2016 tarihinde bakan arkadaşlarımızın katılımıyla il koordinasyon kurullarını Ankara’da topladık ve çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemlerde uyuşturucuyla mücadele şurasını gerçekleştireceğiz, birincisini 28-29 Kasım 2014’te yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirmiştik. Eylül-Ekim aylarında uyuşturucuyla mücadele şurasını tekrar gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Acil eylem planının yüzde 87'si gerçekleştirildi"

Uyuşturucuyla Mücadele Üst Kurulu’nun yaptığı en önemli işlerden birinin acil eylem planının gerçekleştirilmesi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bunun gerçekleştirilmesiyle birlikte uyuşturucuyla mücadelede okul, aile ve sokak bazında mücadelenin nasıl yapılacağına ilişkin bütün bakanlıkların sorumluluklarını yerine getirdiğine ve bu acil eylem planının yüzde 87’si gerçekleştirilmiş olduğuna değindi. "Bu önemli bir başarıdır" diyen Kurtulmuş yapılan çalışmalara değinerek konuşmasına şu şekilde devam etti:

"2016-2018 eylem planının kalan 6 aylık süresinde de geri kalan bölümünü tamamlayıp, gündeme getirilen konuların tamamının gerçekleştirilmesi için adımlar tamamlanmış olacaktır. Uyuşturucuyla mücadele konusu çok kapsamlı bir konudur, bu konuda herkes üzerine düşeni yapmak durumundadır, çünkü bu toplumun her kesimini ilgilendiren bir mücadeledir. Şu şehirde daha çok, şu şehirde daha az diyemeyiz. Ayrıca hep sevinerek ifade ediyoruz Türkiye'deki uyuşturucu rakamları Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça iyi görünüyor ama bu bizi aldatmasın. Son dönemlerde yapılan araştırmalarda, özellikle genç neslin uyuşturucuya bulaşma noktasında rakamların neredeyse yüzde 10 seviyesine yaklaşmakta olduğunu gösteriyor, bu da bizim için büyük bir tehlike sinyalidir. Ayrıca uyuşturucunun ülkemiz için en önemli noktalarından birisi de 'banko terör' dediğimiz meseledir. PKK'nın yaklaşık 1,5 milyar dolarlık ticaretini yönettiğini düşünürseniz, bunun hem gençlerimizin bu pençeye düşmesi hemde Türkiye düşmanı bir terör örgütünün ciddi bir maddi kaynağa sahip olması Türkiye için ayrı bir felakettir.

Bu konularda İçişleri Bakanlığımızın bütün emniyet güçleriyle doğuda yürüttüğü uyuşturucuyu yok etme operasyonları da takdirle karşılanmaktadır. Bu süre içerisinde uyuşturucuyla mücadelenin alt yapısının sağlanması ve imal edilmesi, satışı gibi süreçlerin yönetilmesiyle ilgili cezaların arttırılması konusunda Adalet Bakanlığımız önemli çalışmalar yaptı. Cezalar yüzde 50 oranında arttırılmıştır. Yine Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, uyuşturucuyla mücadelede sahada daha aktif mücadele için alt yapı kurulmuş ve doktorların kurutulmak isteyen hastaların savcılıklara bildirilmesi zorunluluğunun ortadan kaldırılmasıyla birlikte insanlarımızın da önü açılmıştır. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı da son derece etkin çalışmaları yürütülüyor, sağlık personeline verilen eğitimlerin önemli bir yer tuttuğunu belirtmek isterim ve şu anda 93 tedavi merkezinde 989 yatak kapasiteli tedavi merkezleri sayısına ulaşılmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın da 18 yaş altı çocuklara yönelik hizmet veren çocuk destek merkezleri bu mücadelede önemli bir yer tutuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Yurtkur ve Spor tesisleri başta olmak üzere bu konudaki eğitim programları yaygın bir şekilde sürüyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız, gümrüklere koymuş olduğu uyuşturucuları kontrol eden cihazlar ve köpeklerin alınmasıyla birlikte gümrük duvarlarımızı güçlendirmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızca da bu konuda çok ciddi eğitimler verilmektedir. İçişleri Bakanlığımıza bağlı Narkotik Timler 50 ilimizde faaliyet gösteriyor bunu inşallah 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. Yasadışı kenevir ekimiyle ilgili de etkin bir çalışma sürdürülüyor. Yeşilay'ın alkol ve madde bağımlılığı ile ilgili bilgi ve destek almak isteyen herkese danışmanlık hizmeti YEDAM da hizmetini yaygınlaştıracaktır. Tüm bu çalışmalar çerçevesinde çalışmalarımızın yüzde 87'sini tamamlamışız ama yüzde 13'lük yapılamayan bir alan var, bunların hepsini bugün konuşarak belli bir noktaya getireceğiz."

"Medya, uyuşturucuyla mücadeledeki başarı öykülerine yer vermeli"

Bu mücadelede herkesin elini taşın altına koyması gerektiğine önem verdiğini belirten Kurtulmuş, yarın daha vahim sonuçlarla karşılaşmamak için güçlü bir şekilde çalışmak ve farkındalığı arttırmak gerektiğini ve medyadan bu konuda bir istirhamı olduğunu vurgulayarak, "Son zamanlarda maalesef yollarda düşüp bayılan, hasta olan, son derece kötü, aklı ve fiziki melekelerini kaybetmiş olan gencecik evlatlarımızın televizyon ekranlarına taşınmış olması, farkındalığı arttırmak bakımından önemli ama basından, bu yüreğimizi burkan kötü tabloların yanında, uyuşturucuyla mücadeledeki başarı öykülerinin de topluma anlatılması konusunda destek istiyoruz. Bu başarı hikayelerine önem verilmeli" şeklinde konuştu.

Goncagül Özcan - Ömer Çetin