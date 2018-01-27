Kurtulmuş ‘Aheng-i Hümayûn’ albümünün gala gecesine katıldı

Esenler Belediyesi'nin, Osmanlı ecdadı eserlerinin tanıtılması ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Aheng-i Hümayûn" projesinin gala gecesi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Suleyman, Sultan III. Murad, Sultan I. Ahmed, Sultan II. Osman, Sultan III. Ahmed ve Sultan III. Selim gibi sultanların şiirleri, aralarında Ömer Tuğrul İnançer, İbrahim Sadri, Serdar Gökhan ve Feridun Özdemir gibi sanatçıların da bulunduğu dokuz yorumcu tarafından seslendirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un yanı sıra, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaşın katıldığı gala gecesi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

‘‘Belediyecilik sadece yol yapmak değildir’’

Kültür ve sanat faaliyetlerinin önemi hakkında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ‘‘Esenler Belediyesi bu güzel faaliyetiyle gösteriyor ki, belediyecilik sadece yol yapmak bir takım alt yapı, üst yapı faaliyetlerinden ibaret değildir. Belediyecilik aynı zamanda da kültür sanat, şehir ve söz içerir. Kültür sanata vermiş olduğu değerden dolayı Esenler Belediye Başkanı Tevfik Fikret Göksu’ya çok teşekkür ediyorum. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak belediyelerimizin kültür hayatına katkılarını yakından takip etmeye çalışıyoruz. Gönlümüz arzu eder ki, tüm belediyelerimiz kültür hayatına yapmakta oldukları katkıları arttırarak devam etsinler. Medeniyetler önce insanların gönüllerinde ve zihinlerinde ortaya çıkar. İnsanlar düşündüklerini ve hayal ettiklerini bir şekilde ortaya koyar. Bina olarak, yollar olarak, şehirler, camiler, yapıtlar, el sanatları, müzik ve sözle ortaya koyarlar’’ dedi.

‘‘Osmanlı dilin ortaya çıkarmış olduğu gücü en iyi şekilde kullanabilen medeniyettir’’

‘‘Bütün bu sanatların en öncesinde sözü en iyi söyleyebilme sanatı yatmaktadır’’ diyen Kurtulmuş, “Şiirle sözün en iyi söylendiği, arkada gördüğünüz gibi ahenk içerisinde ifade edildiği sanatın zirve formlarından biridir. Medeniyetler sözlerini güçlü olarak ortaya koyduğu taktirde güçlü bir şekilde yollarına devam ediyor. İstanbul medeniyetlerinin de en parlaklarından birisi olan Osmanlı Cihanı medeniyetini ortaya çıkaran medeniyette hiç şüphesiz sadece fiziki bazı güçlerden ibaret değildir. Osmanlı zamanın en büyük teknolojisine sahip bir medeniyet değildir. Osmanlı savaş meydanlarında savaş tekniklerini en üst noktaya çıkarmış olan bir medeniyetten de ibaret değildir. Bunların ötesinde düşüncesini, sözünü ve sözünün ortaya çıkartmış olduğu gücünü en iyi şekilde ortaya çıkarmış olduğu gücü en iyi şekilde kullanabilen bir medeniyettir’’ diye konuştu.

‘‘Bizler ecdadıyla gurur duyan bir milletin çocuklarıyız’’

Türk ordusunun büyük bir operasyon yaptığını ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ‘‘Askerimiz büyük bir operasyon gerçekleştiriyor. Bütün küresel oyuncuların yapma etme demesine rağmen büyük bir operasyon yapıyoruz. Bu güçlü operasyon gücünü nereden alıyor dediğinizde cevabı çok basit, milli, yerli ve kendimiz olmamızdan alıyoruz. Bize millet olarak üzerimizden öyle silindirler geçirmişler ki, geçmişimizi unutturmayı kendimize bir görev atfettiğimiz dönemler yaşamışız. Şiirimizi, sanatımızı ve hakanlarımızı unutturmuşlar. Böyle bir dönemden geçmişiz ama silkinip yeniden kendi ayakları üzerinde durmayı bilen, yiğit düştüğü yerden kalkarmış cümlesindeki gibi yeniden ayağa kalkan bir milletin çocuklarıyız. Yaşayan bir insana için en önemli iftihar meselesi geriye dönüp baktığında gurur duyacağı bir ecdadının olmasıdır. Biz geriye dönüp baktığımızda ecdadımızdan gurur duyan, iftihar eden bir milletin çocuklarıyız’’ şeklinde konuştu.

Fethiye Mutaf

