Kurtulmuş: "Alman bakanın açıklamaları gerçeği yansıtmıyor"

Bir dizi programa katılmak üzere Ordu’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğini ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, son günlerde Almanya ile yaşanan diplomatik gerginliği son yaptığı açıklamalarla derinleştiren Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e tepki gösterdi.

Alman bakanın Türkiye’ye turistik ziyaretlerde bulunan Alman vatandaşlarına yönelik 'dikkatli olun' çağrısı yapmasını eleştiren Bakan Kurtulmuş, "Alman turistler için Türkiye dünyanın en önemli destinasyonlardan birisidir. Sadece bu yılın ilk 5 ayında Türkiye’ye gelen Alman turist sayısı 863 bindir. Ayrıca Türkiye’ye yerleşmiş o kadar çok Alman var ki, neredeyse Türkiye’nin bazı bölgeleri özellikle güney şehirlerimizde Alman köyleri oluşturmuşlar. Aynı şekilde İngiltere’den gelen çok sayıda vatandaş var. Onlar buraya yerleşiyorlar, turist olarak gelip gidiyorlar. Dolayısıyla bir takım siyasi hesaplar yüzünden aslında barışın, ülkeler arasında yakın diyaloğun, kültürler arası yakınlaşmanın önemli araçlarından birisi olan turizm alanını etkilemeye dönük bu açıklamalar yapılması son derece haksızdır" dedi.

"Türkiye turistler için güvenli bir ülkedir"

"Alman bakanın yaptığı son açıklamaları tamamıyla reddediyoruz" diyen Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hiç bir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Mesela Kos’taki depremden sonra Türkiye’nin rotalarının silindiği iddiaları, bunların hepsi gerçek dışıdır. Türkiye’de turistlere kötü davranıldığı yanlış bir şeydir. Alman ve İngiliz turistlerin artık Türkiye’ye gelmek istemedikleri bunların hepsi yalan yanlış bilgilerdir. İnsanları etkilemeye dönüktür. Türkiye karşıtı politikaları devamı olan bir yaklaşımdır. Bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye’nin her yeri turistler için güvenlidir. En az dünyanın bütün turizm bölgeleri kadar güvenli bir ülkedir. Bunlar Türkiye’ye karşı planlı, programlı sürdürülen bir Türkiye karşıtı kampanyanın unsurları olarak görüyorum."