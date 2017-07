Kurtulmuş: 'AP’nin raporu yok hükmündedir'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Brüksel’de basın toplantısını düzenledi. Avrupa Parlamentosu’nun 2016 raporunun Türkiye bakımından kabul edilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, “Bu raporu kabul etmediğimizi, reddettiğimizi bir kez daha kendilerine ifade ettik. Türkiye’nin gösterdiği iyi niyet karşısında bu raporun AP’de kabul edilmemesi dostluğun gereği olan bir tavırdır. AP’nin kararı siyaseten bağlayıcı değildir. Ama siyaseten rencide edicidir. Türkiye’ye karşı bu raporun yayınlanmış olması Türkiye’yi ciddi bir şekilde rencide etmiştir. Onun için bu rapor yok hükmünde kabul ettiğimizi kendileriyle bir kere daha paylaşmış olduk” ifadelerini kullandı.

“İllegal göç bütün dünyayı saracak ve Avrupa’yı da ciddi şekilde tehdit etmeye devam edecek”

Kurtulmuş, temaslarında bir araya geldiği liderlerle göç konusunun da ele alındığını bildirerek, “Bu mücadelemizde de Avrupalı dostlarımızın Türkiye’ye yardımcı olması, Türkiye’nin bu yükünü hafifletecek en azından bit takım siyasi çabaların içine girmesi de Avrupa’nın geleceği bakımından önemlidir. Maalesef verilen sözlerin bir kere daha yerine getirilmediğini ifade etmek isterim. Uluslararası göç meselesi pislikler, kirlilikler halının altına kaldırılacak, yok var sayılacak bir mesele değildir. Göç meselesini ortaya çıkaran nedenler var olduğu sürece yani ekonomik olarak kitlelerin ekonomik sisteme katılmakta ciddi şekilde dışlanması, siyasi bakımdan yönetim süreçlerine katılmakta büyük kitlelerin dışlanması, iç savaşlar, vekalet savaşları devam ettiği sürece ne yazık ki Orta Doğu’dan, Ön Asya’dan, Uzak Doğu’dan ve Afrika’dan bu illegal göç bütün dünyayı saracak ve Avrupa’yı da ciddi şekilde tehdit etmeye devam edecek. Bir taraftan göç meselesinin acılarını hafifletmek için mücadele ederken diğer taraftan da bu göçleri ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmak için siyasi yaklaşımlar ortaya koymak, çözüm üretmek zorundayız. Bu nedenle de AB ile Türkiye’nin bu süreçte çok daha titiz ve yakın bir çalışma içinde olmasının önemini ifade etmek isterim” açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her zaman aynı seviyede devam etmediğini ifade ederek, ”Türkiye, AB ile bu müzakereleri sürdürmekte eşit ortak statüsünden başka hiçbir statüyü kabul etmeyecektir” dedi. Verimli yapıcı görüşmeler yapıldığını kaydeden Kurtulmuş, “Türkiye’nin niyetinin çok net bir şekilde eşit, egemen bir devlet olarak bu müzakerelerin sürdürülmesi ve bir an evvel fasılların açılması yönünde adımların atılması yönünde olduğunu ifade etmek isterim dedi.

“Bu ihanetini unutmayacağız”

15 Temmuz’da hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Numan Kurtulmuş, “15 Temmuz sadece Türkiye tarihi için değil Avrupa demokrasileri için önemli bir tarihtir. 15 Temmuz gecesinin ertesi güne kadar bir tarafı son derece karanlık, Türkiye topraklarının tarih boyunca gördüğü en büyük ihanet hareketidir. Bu ihanetin sahiplerini sonuna kadar takip edeceğiz, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bu ihanetin hesabını kendilerinden soracağız. Bunu sorarken de asla hukukun üstünlüğü prensibinden ayrılmayacak, hukuk çerçevesi içinde bu hain çete mensuplarından hesap sormasını bilecektir. Bunun için bu ihanetini unutmayacağız, unutturmayacağız. Hainleri nereye gitseler bulacağız ve Türk adaletinin karşısına çıkaracağı” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz unutulmaz kahramanlık tarihlerinden birisidir”

15 Temmuz gecesinin aynı zamanda bir de kahramanlık hikayesi olduğunu bildiren Kurtulmuş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “ Türkiye tarihi bakımından 15 Temmuz unutulmaz kahramanlık tarihlerinden birisidir. Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşımız gibi Türkiye’nin milletin hafızalarına kazınan önemli Kurtuluş Destanı, Diriliş Destanı, önemli bir kahramanlık öyküsüdür. Bunu dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarıyla birlikte her iki yönünün hatırlanması, her iki yönünün de de vatandaşlarımızın buna sahip çıkması vazifemizdir”