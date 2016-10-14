Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde akademik yıl açılış töreninde konuştu.

Kurtulmuş, Ortadoğu’daki hiç bir olayın tarihsel geçmişten bağımsız olmadığını, Osmanlı Devleti’nin bölünmesiyle ortaya çıkan derin fay hatlarının ortaya çıkardığı bir enerji olduğunu kaydederek, "Bunlara karşı çok uyanık ve titiz olmalıyız. Bu bölgenin bütün asli unsurları, tarihi unsurlar haline getirilmiştir. Oradaki aileler, düzen tamamı tarumar edilerek yeni düzen kurulmaya çalışılmış. Asli unsurlar tali unsurlar haline dönüştürülmüş. Zihinleri bölmeye çalışan uluslararası emperyalist plana karşı uyanık olmalıyız. Burada Çanakkale’de karşı tepelere o bombaları atanlar, boğaza girip iki tarafı bombalayanların iradesi neyse, 15 Temmuz’da meclisi bombalayan irade aynı iradedir. Birbirinin aynısıdır. Menderes’i idama götüren irade aynıdır. 12 Eylül öncesi gençleri birbirine kırdıran, ideallarıyle taprağa gömülmesini sağlayan irade aynıdır, alevi sünni diye birbirine ayırt etmek isteyen aynı iradedir. Saf bir şekilde buna katılmış olanlar varsa kusura bakmasın uyansınlar, Çanakkale’de Afrika’dan getirilen müslümanlar "hilafeti kurtarıyoruz" diye kandırılmıştı. Düşman diye savaştıkları Türk mevzilerinden ezanlar okunduğunda, Mehmetçik onları Kuranı Kerim okuyarak karşıladığında bunlar da müslüman diyerek Kuran-ı Kerim’i bizim mevzilerimize bırakan Senagel ve Bangladeşli müslümanları biliyoruz" dedi.

"FETÖ’YÜ TANIMAK İÇİN ALİM OLMAYA GEREK YOK"

Herkesin uyanması gerektiğini anlatan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "FETÖ denilen kökü dışardaki emperyalist başını tanımak için alim olmaya gerek yok. Azıcık aklı olan herkes bu eşkiya çetesinin bu terör örgütünün kökü dışarıda olan şebekenin ne olduğunu anlamıştır. İnanın ki tarih tekrar tekerrür ediyor. Orada düşmana karşı gövdesini, yumruğunu siper eden milletin torunları, 15 Temmuz’da ne yapması gerektiğini gösterdi. İnsanlar bedenlerini tanka siper ettiler, yaşlı amcalar bastonları paletlere soktular. Gencecik insanlar, yaşlı teyzeer yeni emperyalist saldırıya karşı dik durdular. 15 Temmuz’un kahramanı olan şehitlerimizi rahmetle, gazileri şükranla anıyorum" diye konuştu.

"BEDELİ NE OLURSA OLSUN DÜNYA 5’TEN BÜYÜK DİYECEĞİZ"

İkinci Dünya Savaşı’ndan savaşından sonraki düzenle birlikte bugün bir düzen olmadığını hatırlatan Kurtulmuş, "Dünya düzeni düzensizlik halini aldı. Irak, Suriye, Ukrayna krizini çözemeyen uluslararası sistem, küresel göç sistemini çözemeyen, terörü çözemeyen uluslararası sistem, işgalleri askeri müdahaleyi önleyemeyen bir sistem ortaya çıktı. BM ne iş yapar, biraraya gelir, toplanır konuşur dağılır. BM, bütün bunları önlemek için kurulmadı mı? Kimse itiraz etmiyor denilen bir noktada Selçuklu Osmanlı torunu çıktı, aziz milletimiz adına sayın Cumhurbaşkanımız ve bizler her platformda "dünya 5’ten büyüktür" diyerek adaletsizliğe meydan okuduk. Herkes biliyordu da niye siz ilan ediyorsunuz. Adamların endişe ve korkusu budur. "Dünya 5’ten büyüktür" diyerek Birleşmiş Milletler’de gözlerinin içine bakarak söylerseniz, bütün mazlumların temsilcilerinin yürekten gelen alkışlarıyla salon inlerse, birilerinin korkması son derece tabidir. Bedeli ne olursa olsun "dünya 5’ten büyüktür" demeye devam edeceğiz. Mazlumların hakkını savunmaya devam edeceğiz. Eleştiri gelebilir. Biz reel politiğin ne manaya geldiğini biliyoruz. Ama mazlum milletlerin hakkının ve adaletin yanında durmaktan vazgeçmeyerek yolumuza devam edeceğiz. Bedel ödemiş bir demokrasiye sahibiz, belki Avrupa’nın ödediğinden daha fazlasına sahibiz. 5 kez askeri müdahaleler yaşadık. 6-7 kere başarısız darbe teşebbüsleri olmuş. Başbakan asılmış, partiler kapatılmış, yüzlerce yargısız infaz cezası verilmiş. Küçük çocuklar idam sehpalarına gönderilmiş. Bu millet acı bir tecrübe ödedi" diye konuştu.

"BİR KİŞİYE BİLE HAKSIZLIK YAPILMAYACAK, ALGI OPERASYONU ONLARI PLANLARI"

FETÖ soruşturmalarında bir kişiye bile haksızlık yapılmamaya gayret edildiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Sanki haksızlık yapılıyor, FETÖ mağdurları meselesi varmış gibi algı operasyonu oluşturmak darbeyi yapan zihniyetin planlarından birisidir. Bu memlekette FETÖ mağdurları yoktur. FETÖ’nün mağdur etmeye kalktığı 79 milyon milletimiz vardır. Yani iş öyle bir noktaya getiriliyor ki, "şuna buna dokunma". Ne yapalım?. Birkaç yüz asker, birkaç yüz hakimi bulun, onlara da çok yüksek ceza vermeyin. Türkiye’deki 15 Temmuz’u kınayamayan ülkelerin, 16 Temmuz’dan itibaren FETÖ mağduru edebiyatı yapması çifte standartlı iki yüzlü bir davranıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bombalayan bir kişi ama bir kişinin idaresinin arkasında binlerce kişinin iradesi var. Kendisi de o meslekten olsayıd o uçağın içine girip bombalayacak çok sayıda insan vardı" şeklinde konuştu

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un konuşmasının ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof Dr Yücel Acar, günün anlam ve önemini anlatan bir plaket sundu.