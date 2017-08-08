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Kurtulmuş: Bunlar Türkiye karşıtı çirkin bir kampanyanın uzantısıdır

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Focus dergisinde yayınlanan röportajı, Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir’in B.Z. Berlin gazetesine verdiği mülakat ve bazı medya kuruluşlarında yer alan maksatlı haberler, Türkiye karşıtı çirkin bir kampanyanın uzantısıdır" dedi.

Kurtulmuş: Bunlar Türkiye karşıtı çirkin bir kampanyanın uzantısıdır

08 Ağustos 2017 10:36

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir’in bazı basın yayın organlarına verdiği röportajlarda yer alan Türkiye karşıtı asılsız iddialarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Focus dergisinde yayınlanan röportajı, Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir’in B.Z. Berlin gazetesine verdiği mülakat ve bazı medya kuruluşlarında yer alan maksatlı haberler, Türkiye karşıtı çirkin bir kampanyanın uzantısıdır. Siyasi çıkar uğruna bir başka ülkeyi, hele de kendi ülkesini şiddet ve terörle anılır hale getirmeye çalışmak hiçbir siyasetçiye fayda getirmeyeceği gibi eli kanlı terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürer. Terör, asıl bu tür kara propagandalarla amacına ulaşır. Şunu herkes bilmelidir ki Berlin, Londra, Paris ve Washington ne kadar güvenliyse İstanbul, Antalya, İzmir ve Konya da o kadar güvenlidir" ifadelerini kullandı.

Terörün; ırkı, dili, dini ne olursa olsun bütün insanlığı hedef aldığını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Tüm dünya terör örgütleriyle topyekun mücadele etmek için küresel anlamda ortak bir irade göstermelidir. Hükümetimiz bir yandan küresel terörizmle cansiparane bir şekilde mücadele ederken diğer taraftan ülke turizminin yeniden yükselişe geçmesi için büyük gayret göstermektedir. Hal böyleyken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir’in, Türkiye’nin turistler için güvenli bir ülke olmadığı yönündeki açıklamaları asla kabul edilemez. Medya kuruluşları aracılığıyla Türkiye’yi karalamaya çalışmak en hafif ifadeyle insafsızlıktır, insanımıza ve güzel ülkemize haksızlıktır. Söz konusu açıklamaların sahiplerinin aziz milletimizin maşeri vicdanında mahkum olacakları aşikardır.”

Pelin Üzek 


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